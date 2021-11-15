IOC, ulusal olimpiyat komitelerine para yardımında bulunacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkelerin zararlarını gidermek ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına katılabilmeleri için yardım fonu oluşturdu.

IOC, Pekin 2022 Kış Olimpiyatları için planlanan yeni bir para yardımı programı ile Ulusal Organizasyon Komitelerine 28,5 milyon dolar para yardımı yapmayı teklif etmeyi planlıyor. IOC, benzer bir yardım fonunu Tokyo Olimpiyatları öncesinde de yürürlüğe sokmuştu.

Olimpiyat Dayanışma Komisyonu, salgın nedeniyle bir yıl ertelenen Tokyo Yaz Oyunları öncesinde Ulusal Olimpiyat Komitelerine yardımcı olmak için Nisan 2020'de yardım bütçesini 10,3 milyon dolar artırmıştı.

Tokyo Olimpiyatları bütçesinden 5 milyon doları bu programa ayıran IOC, Pekin 2022'ye katılan Ulusal Olimpiyat Komiteleri için benzer bir programa gidecek.

IOC yaptığı açıklamada, "Salgınla ilgili toplam maliyetlerin Pekin 2022 için Tokyo 2020'ye göre daha düşük olması beklense de Ulusal Olimpiyat Komiteleri özellikle test gereksinimleri, artan seyahat ve lojistik maliyetler nedeniyle ek maliyetlere maruz kalacak" dedi.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları 4 Şubat’ta başlayacak.