Tokyo Olimpiyatları öncesi IOC Başkanı'ndan gaf: Japon halkına yanlışlıkla "Çin halkı" dedi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Japonya halkına "Çin halkı" olarak seslenmesiyle Olimpiyatlara tepki çeken bir başlangıç yapıldı.

The Guardian'ın haberine göre, Olimpiyatların yeni tip Koronavirüs (Covid-19)'a karşı önlemler aldığını savunan Bach, Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto ve Komite CEO'su Toshiro Muto ile yaptığı toplantının başında "Ortak hedefimiz güvenli bir Olimpiyat yaratmak. Herkes için, sporcular için, tüm delegasyonlar için ve en önemlisi de Çin halkı için… Japon halkı için” dedi.

Bach'ın toplantıda yaptığı gaf, tercümanlar tarafından Japoncaya çevrilmedi, ancak Japon medyasına yansıyan olay sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Tokyo Olimpiyatları'nın pandemiye rağmen “şimdiye kadar en iyi hazırlanmış” Olimpiyatlar olduğunu söyleyen Bach, "Japon halkı, Olimpiyatları güvenli ve emniyetli hale getirmek için sarf ettiğimiz tüm çabalara güvenebilir" dedi.