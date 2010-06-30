İoanna Kuçuradi belgeseli yapıldı

T24- İoanna Kuçuradi'nin yaşamı belgesele konu oldu. Belgesel film, ülkemizde insan hakları mücadelesinin son 30 yıllık serüveni, Türkiye’de felsefenin kurumsallaşması ve 1960’ta üniversiteleri sarsan 147’ler olayı gibi konulara değiniyor.





1945 yılında kurulan Dünya Felsefe Kurumları Federasyonu’nun ilk kadın başkanı olan, Türkiye Felsefe Kurumu’nun kurucularından, İoanna Kuçuradi’nin yaşamınını anlatan belgeselde öğrencilik yıllarından bugüne geniş bir zaman dilimi ele alınıyor. Maltepe Üniversitesi’nin yapımını üstlendiği belgeseli Maltepe Üniversitesi Sinema Bölümü öğretim üyesi Celal Oktay Yalın yönetti. Maltepe Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Şahin Karasar’ın yapımcılığını; Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in danışmanlığını yaptığı ve yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ürünü olan belgeselin çekimleri Gökçeada, İstanbul, Ankara ve Alacahöyük ile Boğazköy’deki tarihi mekânlarda gerçekleştirildi. Belgeselinin ön gösterimi 5 Temmuz 2010 Pazartesi günü saat 18.00’de, Maltepe Üniversitesi’nde Ahmet Adnan Saygun Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.





İoanna Kuçuradi kimdir?





4 Ekim 1936'da, İstanbul'da doğdu. 1954'te Zapyon Kız Lisesini, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. 1965'te doktora derecesini aldı. 1965-1968 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yaptı. 1970'te doçent, 1978'de de profesör oldu.





1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurdu ve 2003 yılında emekli oluncaya dek Bölümün Başkanlığını yaptı. 1997'den beri aynı üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürü ve bu Merkezin bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsünün sahibidir.





Aldığı Ödüller



Goethe Madalyası (1996)



Girit Üniversitesinden Onursal Felsefe Doktorası (1996)



Türkiye Bilimler Akademisi 1996 Ödülü - Hacettepe Üniversitesi Bilimde Başarı Ödülü (1994-1995 ve 1995-1996 Akademik Yılları)



Dünya Vatandaşlık Birliği Mevlâna Yüce Vakfı 1998 Ödülü



Mimoza Dergisinin 75 Cumhuriyet Kadını Ödülü, 1998



Ricardo Palma Üniversitesiden Onursal Felsefe Doktorası (2000)



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2000 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü

