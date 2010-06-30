T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İoanna Kuçuradi belgeseli yapıldı

Günümüzün önde gelen düşünürlerinden İoanna Kuçuradi’nin yaşamı belgesele konu oldu.

30 Haziran 2010 03:00

T24- İoanna Kuçuradi'nin yaşamı belgesele konu oldu. Belgesel film, ülkemizde insan hakları mücadelesinin son 30 yıllık serüveni, Türkiye’de felsefenin kurumsallaşması ve 1960’ta üniversiteleri sarsan 147’ler olayı gibi konulara değiniyor.


1945 yılında kurulan Dünya Felsefe Kurumları Federasyonu’nun ilk kadın başkanı olan, Türkiye Felsefe Kurumu’nun kurucularından, İoanna Kuçuradi’nin yaşamınını anlatan belgeselde öğrencilik yıllarından bugüne geniş bir zaman dilimi ele alınıyor. Maltepe Üniversitesi’nin yapımını üstlendiği belgeseli Maltepe Üniversitesi Sinema Bölümü öğretim üyesi Celal Oktay Yalın yönetti. Maltepe Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Şahin Karasar’ın yapımcılığını; Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in danışmanlığını yaptığı ve yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ürünü olan belgeselin çekimleri Gökçeada, İstanbul, Ankara ve Alacahöyük ile Boğazköy’deki tarihi mekânlarda gerçekleştirildi. Belgeselinin ön gösterimi 5 Temmuz 2010 Pazartesi günü saat 18.00’de, Maltepe Üniversitesi’nde Ahmet Adnan Saygun Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.


İoanna Kuçuradi kimdir?


4 Ekim 1936'da, İstanbul'da doğdu. 1954'te Zapyon Kız Lisesini, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. 1965'te doktora derecesini aldı. 1965-1968 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yaptı. 1970'te doçent, 1978'de de profesör oldu.


1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurdu ve 2003 yılında emekli oluncaya dek Bölümün Başkanlığını yaptı. 1997'den beri aynı üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürü ve bu Merkezin bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsünün sahibidir.


Aldığı Ödüller

Goethe Madalyası (1996)

Girit Üniversitesinden Onursal Felsefe Doktorası (1996)

Türkiye Bilimler Akademisi 1996 Ödülü - Hacettepe Üniversitesi Bilimde Başarı Ödülü (1994-1995 ve 1995-1996 Akademik Yılları)

Dünya Vatandaşlık Birliği Mevlâna Yüce Vakfı 1998 Ödülü

Mimoza Dergisinin 75 Cumhuriyet Kadını Ödülü, 1998

Ricardo Palma Üniversitesiden Onursal Felsefe Doktorası (2000)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2000 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24