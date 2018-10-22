Investing Haven: Blockchain teknolojilerine yönelik ilgi artacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ekim (DHA) – Investing Haven’ın kripto para birimleri ve blockchain (blok zinciri) teknolojilerine ilişkin öngörüsünde, 2019 yılında şirketlerin blok zinciri teknolojilerine yönelik uygulamalarının artacağı yer aldı.

Belçika merkezli Investing Haven’ın kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojilerine yönelik öngörüsü, Londra merkezli çok uluslu PricewaterhouseCoopers’ın (PwC) çeşitli şirketlerin blok zinciri girişimlerine oldukça olumlu yaklaşmasına ilişkin raporunu göze alarak, gelecek yıllarda blok zincirinin çeşitli sektörlerdeki kullanım alanının artacağına dikkat çekti.

PwC’nin söz konusu araştırmasında, blok zinciri hizmetlerine yönelik talebin yalnızca bu yıl 1.7 milyar dolara ulaştığı yer alırken, ayrıca şu değerlendirmeler yer aldı:

“Bireysel olarak bakıldığında, çoğu şirket blok zinciri teknolojileri ve hizmetleri girişimlerine ortalama olarak 500 bin dolar yatırımda bulunurken, anket katılımcılarının yüzde 11’i ise 10 milyon dolardan fazla harcama yaptıklarını belirtti.”