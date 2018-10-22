Investing Haven: 2019'da yalnız katma değerli kripto para birimleri değerlenecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ekim (DHA) – Investing Haven’ın kripto para birimleri ve blockchain (blok zinciri) teknolojileri 2019 öngörüsüne göre, yalnızca katma değerli kripto para birimleri işlevlerini sürdürebilecek.

Belçika merkezli Investing Haven\'da kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojilerine yönelik öngörülere göre, 2019 yılında yalnızca katma değer sağlayan kripto para birimleri piyasadaki yerlerini koruyacak.

Investing Haven’da yayınlanan yazıda, çoğu ekonomistin piyasadaki kripto para birimi projelerinin yüzde 90’ının çeşitli nedenlerden dolayı işlevlerini yitireceklerine ilişkin öngörülere dikkat çekilirken; halen piyasada işlem gören yaklaşık 2 bin kripto para birimi projesinden 1,000 tanesinin dolandırıcılık veya hırsızlık gibi amaçlarla kullanılmaları nedeniyle işlevlerini yitirdikleri belirtildi.

Piyasada işlem görmeye devam eden kripto para birimlerinin ise, zamanla daha fazla değer kazanarak ve değer oluşturarak büyümeye devam edeceğini öngören Investing Haven, 2019 yılında söz konusu kripto para birimlerinde genel bir artış eğilimi görüleceğini ve 2020-2022 döneminde ise oldukça fazla değer kazanacaklarına dikkat çekti.