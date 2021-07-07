Inveo Yatırım Holding, yeni yatırım bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurdu

Inveo Yatırım Holding, yeni yatırım bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvurdu.

Inveo Yatırım Holding ve Türkiye’nin aracı kurumlarından olan iştiraki Gedik Yatırım, kuruluş hazırlıklarını yürüttükleri yeni yatırım bankasının resmi başvuru sürecini tamamladı.

Planlamalara göre; yatırım bankasının sermayesinin yüzde 74.99’luk kısmı Inveo Yatırım Holding A.Ş.’ye, yüzde 25’lik kısmı ise Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ait olacak.

Geri kalan hisseler ise grup şirketlerinden Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç ve CEO’su Onur Topaç arasında paylaşılacak. Demet Özdemir ve Bora Oruç kurulacak yeni yatırım bankasının danışma kurulunda yer alacak.

Yatırım bankasına, Dr. Önder Halisdemir liderlik edecek.

Kuruluş aşamasında olan Inveo Yatırım Bankası’nın faaliyet alanları; yatırım bankacılığı, kurumsal finansman, yatırım danışmanlığı, dış ticaret, hazine ve türev ürünleri olarak belirlendi.

Bankanın, ileri teknolojik Ar-Ge projelerinin finansmanı, imalat sanayinin dijital dönüşümü, eğitim ve sağlık yatırımları, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği projeleri, şehircilik, kentsel dönüşüm ve altyapı projeleri, turizm yatırımları gibi sektörlerde yenilikçi dönüşümü başlatacak projelerde, reel sektörün kısa/ uzun vadeli fonlara kavuşması açısından kritik rol üstlenmesi planlanıyor.

Kurulacak banka, yeni nesil bir yatırım bankası olacak. Banka global finansal teknoloji (fintech) trendlerin uygulayıcısı olacak. Blockchain, yapay zekâ ve veri bilimi analitiğinin kullanımıyla özgün bir iş modeliyle hareket edecek.