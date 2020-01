'İntikam pornosu' sitesi kapatıldı

Kötü şöhretli ''intikam pornosu'' sitesinin sahibi siteyi kapattı ve alan adını taciz karşıtı bir gruba sattı

IsAnyoneUp.com adlı internet sitesi bir yıldan uzun süredir insanları eski sevgililerinin özel fotoğraflarını internette yayınlamaya teşvik ediyordu. Sitenin sahibi Hunter Moore siteyi kapatma kararını gençlerin ve çocukların sanal ortamda tacize ve kabadayılığa maruz kalışına karşı bir duruş sergilemek için aldığını söyledi. Alan adının yeni sahibi Bullyville.com "IsAnyoneUp.com'un kimseye bir yararı yoktu bu nedenle de kapatıldı'' dedi. Alan adının ne kadara satıldığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

BBC TÜrkçe'nin haberine göre, bir çok ülkeden yüzlerce kadın ve erkeğin özel fotoğraflarını yayınlayan site aynı zamanda bu kişilerin tam adlarını ve sosyal ağ hesaplarının linklerini de yayınlıyordu. Moore'un internet sitesi günde 300 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor ve ayda 20 bin dolar reklam geliri getiriyordu. Resimleri izin alınmadan yayınlanan kişiler sık sık sanal ortamda tacize maruz kalıyor ve Facebook ve benzeri sitelerdeki hesaplarını kapatmak zorunda kalıyorlardı. 26 yaşındaki ABD'li Moore internet sitesini ürün satmak ve çeşitli gece kulüplerinin reklamını yapmak için kullanıyordu. Siteyi satmadan önce site için bir cep telefonu uygulaması geliştirmeyi de planlıyordu. İnternet sitesinde 4 kişi çalıştıran Moore geçmişte hukuki yaptırımla tehdit edilmesine rağmen fotoğrafları internet sitesinden kaldırmayı reddediyordu. 2011 yılının Eylül ayında Facebook Moore'a bir mektup yolladı ve sitesinde Facebook'tan alınmış fotoğrafları kullanmaya devam etmesi durumunda dava açacaklarını söyledi. Moore, mektubu da sitede yayınladı ve Facebook'tan gelen talebi görmezden geldi. Moore'un cevap olarak Facebook avukatlarına cinsel organının bir fotoğrafını gönderdiği iddia edildi. Facebook konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti. Facebook'ta IsAnyoneUp.com internet sitesinin linkleri paylaşılamıyordu. Facebook bunun sadece pornografi karşıtı politikalarının bir parçası olduğunu söyledi.

The IsAnyoneUp.com sitesi şu anda Bullyville.com'a yönlendiriliyor. Bullyville.com sitesinde yayınlanan açıklamada sitenin kurucusu James McGibney ''Milyonlarca kadın ve erkek bu sitenin site kapandığı için minnettar'' dedi. McGibney ''Avukatlar ve büyük şirketler bu siteyi kapatmaya çalıştı ancak başarısız oldular. Bullyville sitenin sahibi Bay Hunter ile anlaşıp siteyi kapatmayı başardı'' dedi. Moore siteyi kapatma nedenlerinden biri olarak henüz reşit olmayan kişilerin özel fotoğraflarının siteye yüklenmesi olduğunu söyledi. Moore ''Site benim için bir nimetti ancak artık dayanamıyorum. Bir çocuğun daha fotoğrafının siteye yüklendiğini görmek istemiyorum. Bu her olduğunda otoriteler bildirmem gerekiyordu ve hukuksal süreç oldukça yorucuydu'' şeklinde konuştu. Moore yeni projesinin ''We Party For A Cause'' adlı bir internet sitesi olacağını açıkladı. Bu site çeşitli hayır işleri için organizasyonlar düzenlenmesinde kullanılacak.