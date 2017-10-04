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İntikam cinayetine müebbet hapis cezası

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu 31 yaşındaki Adem Gümüşoluk'u tüfekle vurarak öldüren aynı yaştaki Tarık Memiş, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

04 Ekim 2017 20:35

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu 31 yaşındaki Adem Gümüşoluk\'u tüfekle vurarak öldüren aynı yaştaki Tarık Memiş, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir Bağları semtinde geçen 2 Ocak\'ta Murat Memiş, kamyonetinde öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Memiş\'in kardeşi Tarık Memiş, ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu Adem Gümüşoluk\'u 24 Nisan tarihinde merkez Melikgazi İlçesi Karacaoğlu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi\'nde sokakta tüfekle vurarak ağır yaraladı. Adem Gümüşoluk hastanede tedaviye alınırken, Tarık Memiş ise gözaltına alındı. İfadesinde ağabeyinin intikamını almak için Adem Gümüşoluk\'u vurduğunu belirten Tarık Memiş, tutuklandı. 
Adem Gümüşoluk, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde 21 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. 
\'Tasarlayarak adam öldürme\' suçundan Tarık Memiş hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Tarık Memiş hazır bulundu. Duruşmada, Memiş\'in, Adem Gümüşoluk\'u vurma anının güvenlik kameraları görüntüleri izlendi. Mahkeme heyetinin söz verdiği Memiş, \"Adem Gümüşoluk\'un ölmediğini duyduğumda çok sevinmiştim, ama sonrasında öldü. Çok pişmanım\" dedi. Mahkeme heyeti, Tarık Memiş\'i müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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