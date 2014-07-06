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Dünya
Deutsche Welle

‘İntikam cinayeti’nde 6 gözaltı

Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr'ın öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail polisinin 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

06 Temmuz 2014 20:52


İsrail basınında çıkan haberlere göre, ‘intikam cinayeti’ne kurban gittiği tahmin edilen 16 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Hudayr'ın öldürülmesiyle ilgili olarak altı kişi gözaltına alındı. İsrailli polis sözcüsü Luba Samri de daha önce yaptığı açıklamada, olayın arkasında milliyetçiliğin yattığı yönünde deliller elde ettiklerini açıklamıştı.

Konuyla ilgili haber yasağı bulunması nedeniyle ismini açıklamak istemeyen İsrailli bir yetkili de gözaltına alınanların büyük ihtimalle radikal Yahudi bir gruba üye olduklarını ifade etti.

Muhammed Ebu Hudayr çarşamba günü sabah namazına giderken kaçırılmış, birkaç saat sonra da cesedi Doğu Kudüs'teki ormanlık bir arazide bulunmuştu. Daha sonra yapılan incelemelerde gencin yakılarak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Cinayetin haziran ayında kaçırılan üç İsrailli gencin ölü bulunmasının ardından işlenmesi ise bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olmuştu.

Çıkan olaylar hafta sonunda İsrail'in kuzeyinde Arap azınlığın yoğun olarak yaşadığı bölgeye de sıçramış, birçok sokağı barikatlarla kapatan göstericiler, etrafa taş ve molotofkokteyli atmıştı. İsrail polisi çeşitli şehirlerde 35 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne hava operasyonu düzenledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FilistinliMuhammed Ebu HudayrFilistinli Muhammed Ebu HudayrLuba SamriYahudiDoğu KudüsArapGazzeWelle Türkçe DW/AFP/Reuters BW/HS

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