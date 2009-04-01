İntikam ateşiyle köyü yaktılar

Yaklaşık 300 kişilik grup, 3 otomobil, 2 traktör, 1 biçerdöver ve 1 motosikleti de ateşe verdi. Mucize eseri can kaybının yaşanmadığı bu olayın daha fazla büyümesini, köye gelen jandarma komandoları güçlükle engelledi.Dün saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Konuksever Köyü'nde, iddiaya göre, akraba olan iki aile arasında aynı arazi üzerine ev yapımı nedeniyle tartışma çıktı. Evleri yan yana olan ailelerin fertleri, tartışmanın alevlenmesi üzerine tabanca ve tüfeklerle birbirlerine ateş etti. Çıkan çatışmada, 41 yaşındaki Kadir, 39 yaşındaki Bekir ve 30 yaşındaki Müslüm Taş kardeşler öldürüldü, 8 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Henüz kimliği saptanamayan 2 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken bugün sabah saatlerinde 3 kardeşin cenazesini Şanlıurfa Devlet Hastanesi morgundan alan yakınları, Konuksever Köyü'nde mezarlık olmadığı için komşu Kılıçören Köyü'ne götürdü. Burada kılınan cenaze namazının ardından 3 kardeşin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.Cenazeleri toprağa veren Taş kardeşlerin yakınlarından oluşan yaklaşık 300 kişilik grup, Konuksever Köyü'ne dönüp, intikam için olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ile diğer akrabalarının oturduğu evleri bastı. Kalabalık, kaleşnikof, pompalı ev tüfekleri, tabancalarla evlere kurşun yağdırdı. Ardından da çoğunluğunda olay nedeniyle kimse olmayan 7 ev, 3 otomobil, 2 traktör, 1 biçerdöver ile 1 motosikletin üzerine benzin dökülüp ateşe verildi. Açılan ateş nedeniyle evlerinde gizlenenler, alevlerin yükselmesi üzerine can korkusuyla kendilerini dışarı attı. Bu kez de kalabalık dışarı çıkanlara tekme yumruk saldırdı. Bölgede bulunan az sayıdaki jandarmanın müdahale ettiği olayların kontrolden çıkması üzerine köye jandarma komando birlikleri sevk edildi. Jandarma komandolar, çembere aldığı grubu, olay yerinden uzaklaştırıp, köy meydanındaki alana getirdi. Jandarma yanan evin arkasına bağlanan bir köpeği de son anda yanmaktan kurtardı. Şanlıurfa ve Bozova Belediyesi’ne ait 5 ayrı itfaiye ekibi, köye gelerek yanan ev ve araçları söndürdü. Mucize eseri ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı evler ile araçlar kullanılamaz hale geldi.Bozova Kaymakamı Mehmet Özer ile İl Jandarma Komutanı Albay Şükrü Cumhur da köye gelerek inceleme yaptı. Köyün sakinleşmesinin ardından çok sayıda gözaltı olabileceği belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.