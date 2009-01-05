'İntikam almak için aday olmadım'

CHP'den Bakırköy belediye başkanlığına aday adaylığı başvurusunda bulunan Aylin Kotil, en büyük hayalinin kadın ve genç kız sığınma evi açmak olduğunu söyledi.



'Eski eşiniz Mustafa Sarıgül, adaylığınızı tebrik etti mi?' sorusuna Kotil, 'Hayır' yanıtını verdi. 'Eski eşinden intikam alıyor' tarzında 'abuk sabuk lafların' kulağına geldiğini söyleyen Kotil, 'Bunlar bana o kadar arabesk geliyor ki. Bir kadına boşandıktan sonra hayata başlama hakkı bile tanınmıyor' dedi.



‘Cesaret kırıyorlar’



Aylin Kotil, Akşam gazetesinde yayımlanan röportajından şunları söyledi:

Türkiye'de kadınların, babalarından ya da kocalarından bağımsız siyaset yapmasına herkes şaşırıyor. Bu da nereden çıktı deniyor. Aday adayı olsa da çoğu aday gösterilmiyor. Bile bile de çoğu kadın cesaret etmiyor. Politikada, kadınlar erkeklere oranla 3 kat fazla çaba sarfetmek zorunda kalıyor.



Yarış seviyeli olacak



Erkek adaylarla mücadelenin seviyeli olacağına inanıyorum. Sonuçta kararı genel merkez verecek.



Avrupa başkentine yaraşır bir Bakırköy



Bakırköy'den çok sanatçı çıkmıştır. 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul için Bakırköy, lider ve öncülük edebilecek bir ilçe olabilir. Özellikle kadınlar pazara gidiş gelişlerinde problem yaşıyor. Çarşı tarafının düzenlenmesi gerek.



Kadınlara kültür kursu



Kadınlara biçki-dikiş kursu yerine sanat tarihi gibi kültürü arttırıcı kurslar verebilirsiniz. Gençlere burs yerine toplu taşıma aracı, sinema ve tiyatro bileti dağıtabilirsiniz.



Mustafa’nın projeleri eski



Aylin Kotil, 'Eski eşiniz üç dönemdir belediye başkanı. Bir projesini örnek alacak mısınız' sorusuna 'Hiç düşünmedim. Kafamda çok sayıda yeni fikir var. Onları hayata geçirmeye çalışacağım' yanıtını verdi.

