İntiharını facebook'tan suyurdu

T24 - Iğdır'da dün intihar eden 17 yaşındaki genç kızın ölmeden 1 saat önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta ölümüyle ilgili bazı yazılar yazdığı ortaya çıktı.





Alikamerli Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki M.M.A. isimli genç kız, intihar etmeden önce Facebook'ta annesine hitaben bir yazı yazarak vedalaştığı, yazıyı yazmasının üstünden 1 saat sonra da intihar ettiği ortaya çıktı.

Genç kız, Facebook'a intihar etmeden 1 saat önce yazdığı yazıda "Anne, benim yorganım pembeydi, neden beyaz örttün üzerime...? Pamuk gibiydi yatağım, neden bugün taştan...? Gece lambasını yakmayı unutmuşlar... Oysa annem bilirdi, karanlıktan korktuğumu... Yağmur mu yağdı acaba? Etraf toprak kokuyor... Anne yatağıma böcekler girdi, alır mısın...? Hafta sonu da değil, neden yıkadılar beni...? Üstelik yabancı kişiler...! Neden ağlıyorsun Anne. Neden ağlıyorsun anne, yoksa bana küstün mü..." ifadelerini kullandı.

Sevdiği gençle arası açıldığı için ayrıldığı ileri sürülen genç kızın, Facebook'ta erkek arkadaşına hitaben de yazılar yazdığı öğrenildi.

M.M.A'yı tanıyanlar, genç kızın yaklaşık 1 yıl önce okulu bıraktığını, sevdiği gençle de ayrılması üzerine böyle bir yola başvurmuş olabileceğini söylediler.

Alikamerli Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki M.M.A, odasındaki tavana bağladığı iple kendini asarak intihar etmiş, Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.