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Yaşam

İntiharını 155'e bildirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "155 Polis İmdat" hattını arayarak, intihar edeceğini bildiren avukat, tabancayla yaşamına son verdi.

07 Nisan 2009 03:00

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "155 Polis İmdat" hattını arayarak, intihar edeceğini bildiren avukat, polis ekiplerinin bürosunun önüne geldiği sırada kafasına tabancayla ateş ederek, yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, avukat Mesut Cıbıroğlu, "155 Polis İmdat" hattını arayıp, kendisini tanıtmasının ardından, intihar edeceğini ve ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını söyledi. Bu görüşmenin üzerine avukatın bürosuna polis ekipleri yönlendirildi. 

Avukatın Akarca Mahallesi'ndeki bürosunun kapısına gelen polisler, bu sırada, içeriden bir el silah sesi duydu. Kapıyı kırarak büroya giren polis ekipleri, avukatın silahıyla kafasına ateş ettiğini gördü. 

Çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından avukatın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Altan Ünlü'nün olay yerindeki incelemesinin ardından Cıbıroğlu'nun cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bazı yakınları ve arkadaşları, eşinden ayrı yaşayan iki çocuk babası Mesut Cıbıroğlu'nun uzun süredir borçlu olduğunu ve ödeme zorluğu çektiğini iddia ettiler.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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