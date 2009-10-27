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Yaşam

İntihardan 'çay ve simit' döndürdü

Bolu'da yol parası bulamayan kişi çıktığı yüksek gerilim hattı direğinden polislerin ''sıcak çay ve simit'' ısmarlama sözüyle indi.

27 Ekim 2009 02:00

Bolu'da yol parası bulamayan kişi çıktığı yüksek gerilim hattı direğinden polislerin ''sıcak çay ve simit'' ısmarlama sözüyle indi.

Sağlık Mahallesi Cengaver sokakta yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulunan 28 yaşındaki D.M. , kendisini vazgeçirmeye çalışan polislere, Kayseri'ye gidecek para bulamadığı için intihar girişiminde bulunduğunu ve karnının aç olduğunu söyledi.

Sıcak çay ve simit sözüyle ikna ettiler

İntihar girişiminde bulunan zanlının karnının aç olduğunu öğrenen polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan D.M'ye yüksek gerilim hattından aşağıya inmesi halinde yol parası vereceklerini, sıcak çay ve simit ısmarlayacaklarını söyledi.

Polislerin bu önerileri sonrasında yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direğinden inen D.M, polis otosuyla polis merkezine götürüldü.

Yaşanan intihar girişimi nedeniyle itfaiye ve sağlık ekiplerinin de hazır bekletildiği gözlendi.

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