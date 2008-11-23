'İntiharcı balinalar'dan 11'i kurtarıldı

Avustralya'nın Tazmanya adası kıyılarına vuran balinalardan 11'inin kurtarıldığı açıklandı.Avustralyalı kurtarma yetkilisi Chris Arthur, kıyıya dün vuran 64 balinadan 11'inin denize dönmesine olanak sağlanabildiğini söyledi.Kurtarılan balinaların yeniden kıyıya vurma ihtimalinin göz ardı edilmediğini, bazılarının, hareketlerinin gözlemlenebilmesi için işaretlendiğini ifade eden Arthur, balinaların, kendi türünden olan diğer pilot balinalara katılmalarını umduklarını belirtti.Küçük balina türleri arasında yer alan pilot balinaların boyu 5 metre civarında. Çevre bilimciler, kıyıya vuran balinaların kurtarılmalarının neredeyse imkansız olduğunu, ancak pilot balinaların, diğer balina türlerine oranla daha küçük olmaları nedeniyle kurtarılma şanslarının bulunduğunu belirtiyor.