İntihara kalkıştılar, Whatsapp'taki mesajı görünce vazgeçtiler

Bodrum'da villa inşaatında çalıştıklarını ve 15 bin lira alacaklarının ödenmediğini ileri süren 37 yaşındaki E.A. ve 29 yaşındaki S.D. terasa çıkıp intihar girişiminde bulundu. Polisin devreye girmesiyle paraları banka hesabına yatırılıp makbuzunu Whatsapp uygulaması üzerinden gönderilen işçiler, 7 saat sonra ikna edildi.

Yalıkavak Mahallesi'nde, mimar S.K. tarafından yaptırılan lüks tripleks villanın inşaatında çalışan ustabaşı E.A. ile işçilerden S.D., üç aylık birikmiş toplam 15 bin liralık alacaklarının ödenmediğini söyleyerek, bugün saat 08.00 sıralarında kendilerini terasa çıktı.

Kendilerini terasa kilitleyip mimar S.K.'yı telefonla arayan E.A. ve S.D., paralarının ödenmesini, aksi taktirde intihar edeceklerini söyledi. Ardından da terastaki kuleye çıkıp bağırmaya başladı.

Terasta intihar girişiminde bulunanları görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, E.A. ve S.D.'yi intihardan vazgeçirmek için iknaya çalıştı. E.A. ve S.D.alacakları ödenmezse intiharda kararlı olduklarını söyledi. Zaman zaman iyice bulundukları yerden sarkan iki işçi yürekleri ağza getirdi.

Yalıkavak Polis Merkezi Amiri Deniz Özyıldız'ın görüştüğü mimar S.K.’nın, alacaklarını banka hesaplarına yatırıp, makbuzunu whatsapp'tan cep telefonlarına gönderdiği iki işçi ikna olup, terastan indi. Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil servis ambulansında sağlık kontrolünden geçirilen iki işçi daha sonra ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yalıkavak Polis Merkezi Amiri Deniz Özyıldız'ın görüştüğü mimar S.K.’nın, alacaklarını banka hesaplarına yatırıp, makbuzunu whatsapp'tan cep telefonlarına gönderdiği iki işçi ikna olup, terastan indi. Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil servis ambulansında sağlık kontrolünden geçirilen iki işçi daha sonra ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mimar S.K. ise "İnşaat ile ilgili tüm masrafları, borçları taşerona ödedim. Sözleşmemize göre ödemeleri hep zamanında yaptım. Benim 15 bin lira gibi işçilere borcum yoktu. Birkaç kez bu parayı almak için beni tehdit ettiler. Bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Bugün emniyet amirinin isteği üzerine, 'Kriz çözülsün, kimsenin canı yanmasın' diyerek parayı yatırdım. Parayı yatırırken 'Bu para tehdit ile alınmıştır' diye not yazılarak havale yaptım. Hemen bu iki işçi hakkında suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.