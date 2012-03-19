İntihara kalkışan kadına fuhuştan ceza

T24 - İzmir Konak’ta 2 yıl önce erkek arkadaşından ayrılınca 3’üncü kattan atlayıp intihar girişiminde bulunan 24 yaşındaki A.A.’ya bir genç kızı fuhuşa teşvik ettiği gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Mithatpaşa Caddesi’nde oturduğu apartmanının üçüncü kat penceresinden ;27 Ocak 2010 tarihinde sarkan A.A’yı ikna edemeyen arkadaşları durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sevk edilen itfaiye ekipleri hava yastığı açarken, aşağıdakilerin uyarılarını dinlemeyen A.A., kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan A.A., hazır bekleyen 112 ekibince hastaneye kaldırıldı. A.A., "Erkek arkadaşımı deliler gibi seviyorum ve onu unutmak için hiç düşünmeden atladım. Beklememe rağmen beni görmeye bile gelmedi. Onun için değmezmiş, çok pişmanım" dedi.

Evinin penceresinden atlayıp sakatlanan A.A., geçen yıl avukatı aracılığıyla yavaş davrandıkları gerekçesiyle kurtarma ekiplerini savcılığa şikayet etti. Şikayet dilekçesinde olayı muhabirler görüntülerken itifaiyenin brandayı yavaş açtığı öne sürüldü. Soruşturmayı yürüten savcılık, olay sırasında görevli olan ve suçlanan itfaiye erleri hakkında Valilikten soruşturma izni istedi. Valilik, itfaiyeciler hakkında soruşturma izni vermedi. Bunun üzerine A.A.’nın avukatı Tolga Turgut, soruşturma izni verilmesi için İdare Mahkemesi’ne başvurdu. İdare Mahkemesi de Valiliğin kararının doğru olduğunu belirterek, itfaiyeciler hakkında dava açılmasına yer olmadığına karar verdi.

Geçen yıl 11 Ağustos’ta ;Karşıyaka’da bir evde para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, Ahlak Büro Amirliği ekipleri eve baskın düzenledi. Evin sahibi olduğu iddia edilen A.A., 25 yaşındaki A.T. adlı kızı internetten tanıştığı 35 yaşındaki M.Ş. ve 36 yaşındaki İ.O. adlı erkeklere para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen A.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karşıyaka 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan A.A’nın davası ;sonuçlandı. Mahkeme, A.A.’ya 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken bu cezayı erteledi. A.A., 5 yıl süreyle aynı suçu işlediği taktirde aldığı ceza infaz edilecek.