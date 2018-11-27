İntihara kalkışan istismar mağduru kız kardeşlere, hukuki ve psikolojik destek

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan babalarının cezaevinden çıkacağı duyumunu alınca intihara kalkışan Z.N. (17) ile R.N. (23) kardeşlere hukuki ve psikolojik destek veriliyor.

Sırrın Mahallesi\'ndeki evlerinde 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sağır ve dilsiz H.N., eşi A.N.\'nin şikayeti üzerine Temmuz ayında tutuklanarak cezaevine konuldu. Dün adliyeye giden Z.N., görüştüğü avukatların babasının serbest kalma durumu olduğunu söylemesi üzerine eve giderek durumu ablası R.N.\'ye anlattı. Bunun üzerine Z.N., kapıyı üzerine kilitleyip bileklerini keserken, R.N. ise 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti.

İhbarla bölgeye giden ekipler tarafından ikna edilen R.N. çatıdan indirildi, Z.N. de kilitlediği odanın kapısını açtı. İki kardeşe ambulansla götürüldüğü hastanede müdahale gedildi. Tedavilerinin ardından kız kardeşlere, aynı hastanede uzman psikologlar tarafından psikolojik destek verildi.

Anneleriyle birlikte bu sabah Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı\'na giden kız kardeşlere, kendilerine istismarda bulunduğuyla suçladıkları babalarının halen cezaevinde olduğunu ve tutukluluğunun sürdüğü bilgisi verildi.

Z.N. ve R.N.\'ye Hukukçular Derneği de destek verdi ve davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

FOTOĞRAFLI