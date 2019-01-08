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İntihara kalkışan genci polis kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, babasıyla tartıştıktan sonra inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan M

08 Ocak 2019 20:28

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, babasıyla tartıştıktan sonra inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan M.K. (15), polisin çabası sonucu son anda kurtarıldı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasıyla tartışan M.K., 3 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Çatıdaki genci gören mahalleli durumu polise haber verdi. Bölgeye polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, atlayacağını söyleyen M.K.\'nin bulunduğu inşaatın altına şişme atlama yatağı açtı. Binanın çevresine polis tarafından şerit çekilerek kalabalığın toplanması önlendi. 3 polis de çatıya çıkarak M.K.\'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu polis, M.K.\'yi yakalayarak atlamasını önledi. Daha sonra aşağı indirilen M.K. kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

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