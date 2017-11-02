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Bilim / Teknoloji

İntihara eğilimli kişileri tespit edecek yapay zekâ geliştiriliyor

Yapay zeka, 10 farklı kelimenin insan beyninde verdiği tepkileri ölçümleyecek

02 Kasım 2017 18:10

Dünyada artan intihar vakalarının ardından, bilim insanları tarafından geliştirilen bir yapay zeka sistemiyle artık intihara eğilimi olan kişiler tespit edilebilecek. Böylece intihar vakalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre bir doktor görevi görecek olan yapay zekalar insan beynini analiz ederek artık intihara eğilimi olan kişileri tespit edebilecek. Yapay zeka bu işlemi gerçekleştirebilmek için kişilere 10 farklı kelime söyleyecek. Bu kelimelerin ardından yapay zeka kişinin beyninin farklı bölgelerinin bu kelimelere verdiği tepkileri ölçümleyerek kişinin intihara eğilimli olup olmadığını çözümleyebilecek.

Depresyon hastalarının yanlış ilaç kullanımında intihara meyilli olma ihtimalleri yükseliyor ve kişiye en doğru şekilde etki edecek ilacı bulmak hayati bir önem taşıyor. Geliştirilen bu sistemle depresyonda olan kişilerin doğru analiz edilerek doğru ilaç kullanımını da sağlayacağı belirtiliyor.

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