İntihar sanıldı koca şiddeti çıktı

T24 - Zonguldak’ta genç kadının, eşi tarafından darp edildiği, mutfağa kilitlenip ocağın gazı açılarak öldürülmeye çalışıldığı öne sürüldü.



İddiaya göre, Yeşilmahalle Gölbaşı Sokak’ta oturan Yaşar D, sabah saatlerinde evine gelerek eşi Meltem D. ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine eşini zorla mutfağa götürerek sandalyeye oturtan Yaşar D, ocağın gazını açtı, daha sonra salona çıkarak mutfak kapısını kilitledi.



Bu arada, kızı ile telefonda konuştuğu sırada tartışmaları duyan Meltem D’nin babası Cemal Ö, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri genç kadını mutfakta baygın buldu. Polis, 112 Acil Servisini arayarak sağlık ekibi talep etti.



Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavisi yapılan Meltem D’nin, daha sonra Çarşı Polis Merkezine giderek ifade verdiği ve eşinden şikayetçi olduğu öğrenildi.



Meltem D, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin kendisine daha önce de şiddet uyguladığını öne sürerek, bundan dolayı aldığı 5 ay hapis cezasının ertelendiğini söyledi.



Eşinin, kayınvalidesi Meryem D’nin sözünden çıkmadığını iddia eden Meltem D, "Kurban Bayramı’nda köye bayramlaşmaya gitmiştim. Bayram dönüşünde eşim bana boşanmak istediğini söyledi. Ben de (seni yine annen mi aradı) diye sordum. Çünkü ne zaman annesiyle konuşsa bana şiddet uyguluyordu. Sabaha karşı eşim eve gelerek bana ’niye köye gitmedin’ diye sordu. Ben de kendisine (senin her istediğini yapmak zorunda değilim, sonuçta benim çocuğum var, eğer beni sevmiyorsan çocuk için bu evliliği yürütmek zorundasın) dedim. Bunun üzerine eşim yine şiddet uygulamaya başladı. Onun elinden kurtuldum çocuğumu da alarak evden çıkacağım sırada beni yakaladı. Eşim beni yakalamadan önce babamı aramıştım. O sırada telefonum açık kaldı. Babam camların kırılma seslerini duymuş" diye konuştu.



Daha sonra eşinin kendisini tutarak mutfağa getirdiğini ve sandalyeye oturtarak başına silah dayadığını öne süren Meltem D, şunları kaydetti:



"(Seni bu gece öldüreceğim buradan sağ çıkamayacaksın) dedi. Ondan sonra 5 yaşındaki kızım Elif, babasının elindeki silahı görünce ’istemiyorum, seni sevmiyorum, bırak bizi gidelim’ diye ağlamaya başladı. Ondan sonra eşim beni mutfağa kapattı. Mutfakta sandalyeye oturttu (buradan kalkmayacaksın, inşallah ölürsün benim üzerime kalmaz, psikolojik sorunları vardı, intihar etmeye kalkıştı derim) dedi. Eşim mutfak kapısının camından beni seyrediyordu. Sandalyeden kalkıp kalkmayacağımı, ocağını gazını kapatıp kapatmayacağımı kontrol ediyordu. (Beni vuracak) diye korkudan yerimden kalkamadım. Yaklaşık 4-5 dakika sonra bayılmışım.



Gözümü açtığımda hastanede buldum kendimi. Ben bayıldığımda eşim hiçbir şey olmamış gibi gidip salonda yatmış. Kendisinden şikayetçi oldum, ondan boşanacağım. Daha önce boşanmama nedenim, mahkemenin kızımın velayetini onlara vermesi korkusuydu. Hala kızımın onlara verilmesinden korkuyorum. Verilmemesi içinde direneceğim. Sonuçta sağlıklı baba değil." Baba Cemal Ö. de telefonda kızıyla eşinin tartışmasını duyduğunu, polis ekiplerini de alarak kızının evine gittiğini, içeri girdiklerinde Meltem D’yi mutfakta baygın bulduklarını belirtti.



Öte yandan, gözaltına alınan Yaşar D’nin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İntihar sanıldı



Gelen ilk haberlerde 22 yaşındaki genç kadının kocası dövdüğü için intihara kalkıştığı sanıldı...



