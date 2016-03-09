İntihar saldırısının şakası olur mu?

YouTube'da daha fazla tık alabilmek için dehşete düşürücü şakalar yapmaktan kaçınmayan bir çok kullanıcı var ama Suudi bir grubun çektiği sahte intihar bombacısı videosu, bütün zamanların en sorumsuz ve kabul edilemez şakası olmaya aday görünüyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, klip, sakallı, geleneksel Suudi erkek kıyafeti içinde bir taksi sürücüsünün kameraya bakarak, "Şimdi bir kurban bulacağız" demesiyle başlıyor.

Sonra gizli bir kamerayla çekilen kısma geçiyoruz. Taksiye bir genç biniyor ve sürücüyle merhabalaşıyorlar. Ama yolculuk kısa süre sonra ürkütücü bir hal almaya başlıyor.

"Hiç cihadı düşündün mü?" diye soruyor sürücü. Ve sonra entarisini açarak, korku içindeki yolcuya, üzerindeki intihar kemerine benzeyen tezhizatı gösteriyor.

Ölümle yüz yüze geldiğini sanarak şok olan genç yolcu ağlıyor, yalvarıyor, sürücünün eline ayağına yapışıyor.

Sonunda, sürücü yolcuya gizli kameraları göstererek "Sakin ol" diyor "Bu bir şakaydı." "Terörizmin nasıl bir şey olduğunu göstermek için şaka yaptık."

"Şaka" devam ediyor. Bir başka genç yolcu öleceğini zannederek kendisini hareket halindeki arabadan atıyor. Sonraki hareketlerinden yaralanmadığını anlıyoruz, ama "şakacılar" kendisine durumu açıklarken yüzünde tam bir şok ifadesi var.

Onbinlerce defa izlenen toplam üç dakikalık videonun son sahnesinde bu kez iki kişi olan yolcular şöförü durdurmak için üzerine atlayıp boğuşmaya başlıyorlar. Kendilerine "şaka" açıklanmadan önce birisi polisi aramayı bile başarıyor.

Videonun orijinali, Suudi YouTube şakaları grubu Tube Up'ın logosunu taşıyor ama internette bir çok farklı versiyonu da dolaşıyor.

BBC yorumlarını almak için bu grupla temas kurdu ama henüz bir yanıt alamadı.

Videoya internette öfkeli tepkiler geliyor.

Örneğin biri, "Bir düşünün ya genç yolcunun bir kalp rahatsızlığı olsaydı?" diyor, bir diğeri ise "Dini aşırılığın ölümlere yol açmasının neresi komik?" diye sormuş.

Buna karşılık az sayıda olumlu yorum da gelmiş. Bir kullanıcı "İnsanları bu şekilde korkutmak yanlış ama belki de beyni yıkanmış gençlerin terörizmin nasıl bir şey olduğunu anlamasına yardımcı olabilir" diyor.