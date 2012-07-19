İntihar saldırılarının ardından Esed ilk kez ortaya çıktı

Suriye lideri Beşşar Esed, Savunma Bakanı'nın da aralarında olduğu 3 üst düzey yetkilinin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırısının ardından ilk kez ortaya çıktı. Esed, yeni atadığı Savunma Bakanı Freij'in yemin törenine katıldı.

Yemin töreniyle ilgili fotoğraflar Suriye devlet televizyonu tarafından yayımlandı.

Suriye devlet televizyonu, Esed'in, saldırıda hayatını kaybeden Savunma Bakanı Davud Racha'nın yerine atadığı General Fahad Kasım el Freij'in yemin törenine katıldığını duyurdu.

Suriye'nin başkenti Şam'da Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısına dün düzenlenen intihar saldırısında Savunma Bakanı Davud Racha, Esed'in eniştesi Genelkurmay Başkan yardımcısı Asıf Şevket ve savunma bakanı yardımcısı hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı İbrahim El Şaar'ın da ağır yaralandığı saldırıda, Esed'in öldüğü ve yaralandığı iddiaları ortaya atılmıştı.