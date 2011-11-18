İntihar sahnesi tartışma yarattı



T24 - Muhteşem Yüzyıl dizisindeki intihar sahnesi, intihar eylemini olumlu ve hoş gösterilmesi RTÜK'ü harekete geçirdi.







Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan Muhteşem Yüzyıl dizisinin önceki akşam yayınlanan son bölümünde, Kanuni’nin kız kardeşi Hatice Sultan’ın hamamda uyuyakalarak emzirdiği bebeğinin ölümüne sebep olması ve ardından bileklerini keserek intihar ettiği sahne, “intiharı özendirebileceği” yorumlarına neden oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kemal Yıldız, intihar sahnesinin suç olmadığını söyledi.

RTÜK görüşecek



Habertürk'te yer alan habere göre, Yıldız, “Ceza Kanunu kapsamına girebilmesi için intihar eyleminin özendirici şekilde sunulması gerekir. Yani intihar eyleminin olumlu, hoş, doğru bir davranış gibi yansıtılması halinde intiharı özendirmek gerekçesiyle Ceza Kanunu hükümleri uygulanabilir. Ancak burada intihar eyleminin ayrıntılı olarak gösterilmesi sadece etik tartışma konusu yapılabilir. İntihar eylemini ayrıntılı olarak göstermek, özendirmek anlamına gelmez. Sanatsal etkinliklerde intihar, adam öldürme gibi sahneler tolere edilebiliyor” diye konuştu.











