İntihar rakamlarında korkutan artış!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, AKP iktidarı, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, bozulan ekonomi ile artan intihar oranlarına ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda, "AKP iktidarında intihar vakalarında yüzde 48 artış yaşandı. Tek adam sisteminde her hafta en az 65 yurttaş yaşamına son verdi. Ekonomik gerekçelerle intiharlar 2017-2019 döneminde yüzde 38 arttı" tespitlerine yer verildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; salgın döneminde intiharların arttığına dikkat çekilen CHP’li İlgezdi’nin hazırladığı raporda, şu bilgiler yer aldı:

AKP iktidarında yüzde 48 artış: 2002’de 2 bin 301 kişi çeşitli sebeplerle yaşamına son verirken, bu sayı 2019’da 3 bin 406’ya yükseldi. Raporda, ölümü seçen her 10 kişiden 4’ünün neden intihar ettiğini bilmediği ileri sürülüyor. Başka bir ifadeyle Türkiye’deki intiharların yüzde 42’si faili meçhul.

Her hafta 65 intihar: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yapılan 2017-2019 yılları arasında 9 bin 916 kişi intihar etti. Bu sayı 2002-2019 yılını kapsayan AKP iktidarındaki toplam 53 bin 425 intihar sonucu ölümlerin tek başına yüzde 19’unu oluşturuyor.

Kriz intiharları arttı: 2002-2019 arasında geçim zorluğu nedeniyle hayatına son veren 4 bin 801 kişi varken, bu intiharların yüzde 17’sine tekabül eden 798’i 2017-2019 yıllarında yaşandı.



Ekonomik kriz nedeniyle intihar eden kişi sayısı 2017-2019 yılları arasında yüzde 38 arttı. 2017’de 232 kişi ekonomik gerekçelerle hayatına son verirken bu sayı 2019’da 312’ye yükseldi. Yalnızca basına yansıyan, son 10 günde 10’dan fazla intihar haberi var. Pandemide her gün gelen intihar haberleri 2020 verilerindeki kara tablonun da habercisi.