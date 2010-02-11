T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İntihar notu Facebook'ta

İki çocuk annesi kadın, kendisine saldıran adamın adını da içeren bir mesaj yazıp intihar etti.

11 Şubat 2010 02:00

T24- Güneydoğu İspanya'da yer alan Garrucha'da yaşayan  48 yaşındaki İngiliz Lita Broadhurst, Facebook'a bıraktığı notun ardından evinin terasından atlayarak intihar etti.






İngilizce öğretmeni Lita, eski erkek arkadaşının kendisine saldırmasıyla ilgili bir davada tanıklık yapacaktı.


Bunun yerine, yaşadıklarını intihar notuna yazan kadın, çocuklarına veda edip, kendisine saldıran eski sevgilisinin kendisine yaptıklarını da yazarak ölüme atladı.
Şu anda kefaletle serbest kalan eski erkek arkadaşı hakkında polis kadının mesajına dayanarak yeni bir soruşturma hazırlıyor.


Facebook sayfasında nasıl kullanıldığını ve onun ellerinden çektiklerini anlatan Lita, "Son 12 saattir dehşete düşmüş durumdayım. Uyurken elimde levye vardı. Yatağın başında bir şişe ve acil polis aramasına kodlanmış telefonla yattım." diyerek içinde bulunduğu durumu yazdı.



"Kolayca yenilmem, ancak bu sefer karanlığın ucunda ışık göremiyorum. Çocuklarım tek dayanağım, ve ikisine de sebep olacağım acıdan pişmanım.Lütfen sizi yalnız bıraktığım için benden nefret etmeyin. Size olan sevgimden şüphe etmeyin, ihtiyacınız olduğunda onu hissedeceksiniz"

Veda mesajına "Lita Broadhurst: Son Sözler" başlığını atan Lita'nın eski erkek arkadaşıyla ilgili dava, kadının intiharıyla ertelendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24