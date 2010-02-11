İntihar notu Facebook'ta

T24- Güneydoğu İspanya'da yer alan Garrucha'da yaşayan 48 yaşındaki İngiliz Lita Broadhurst, Facebook'a bıraktığı notun ardından evinin terasından atlayarak intihar etti.













İngilizce öğretmeni Lita, eski erkek arkadaşının kendisine saldırmasıyla ilgili bir davada tanıklık yapacaktı.





Bunun yerine, yaşadıklarını intihar notuna yazan kadın, çocuklarına veda edip, kendisine saldıran eski sevgilisinin kendisine yaptıklarını da yazarak ölüme atladı.

Şu anda kefaletle serbest kalan eski erkek arkadaşı hakkında polis kadının mesajına dayanarak yeni bir soruşturma hazırlıyor.





Facebook sayfasında nasıl kullanıldığını ve onun ellerinden çektiklerini anlatan Lita, "Son 12 saattir dehşete düşmüş durumdayım. Uyurken elimde levye vardı. Yatağın başında bir şişe ve acil polis aramasına kodlanmış telefonla yattım." diyerek içinde bulunduğu durumu yazdı.

"Kolayca yenilmem, ancak bu sefer karanlığın ucunda ışık göremiyorum. Çocuklarım tek dayanağım, ve ikisine de sebep olacağım acıdan pişmanım.Lütfen sizi yalnız bıraktığım için benden nefret etmeyin. Size olan sevgimden şüphe etmeyin, ihtiyacınız olduğunda onu hissedeceksiniz"

Veda mesajına "Lita Broadhurst: Son Sözler" başlığını atan Lita'nın eski erkek arkadaşıyla ilgili dava, kadının intiharıyla ertelendi.