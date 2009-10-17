İntihar mı cinayet mi

Adana'da çocukları 3 yaşındaki Sümeyya ve 2 yaşındaki Yasir ile birlikte boğulmuş cesetleri bulunan 21 yaşındaki Songül T.'nin eşi 26 yaşındaki Salih T. gözaltına alındı. Babanın ‘cinayet şüphelisi’ olarak adliyeye sevk edilmesi beklenirken, daha önce de intihar girişiminde bulunan annenin, çocuklarını öldürüp tülbentle boğazını sıkıp intihar etmiş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

Anne ve 2 çocuğunun ölümleri üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışırken, polis bütün detayları en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Elde edilen bilgilere göre, dönercilik yapan Salih T. dün sabah işyerine, eşi de çocukları Sümeyya ve Yasir'le kendi evlerine 400 metre uzaklıktaki babası 60 yaşındaki Nedim A.'nın evine gitti. Burada genç kadın ile çocukları, ailesiyle birlikte kahvaltı yaptı. Nedim A., Kozan İlçesi'ndeki bir akrabalarına taziye ziyaretine gitmek için evden ayrıldı. Nedim A.'nın Kozan'a götürmek istediği kızı Songül T., eşinin izin vermediğini söyleyip 2 çocuğu ile evde kaldı.



Dün saat 17.30 sıralarında eve gelen Nedim A. kapı arkadan kilitli olduğunu görüp, içerden de ses gelmeyince oğlu 9 yaşındaki Muhammet'i ikinci kattaki evine pencereden soktu. Muhammet içerden kilitli olan kapıyı açtığında evine giren Nedim A., kızı ve torunlarının cesedini buldu. Polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaklaşık 5 saat süren incelemesinin ardından yanında ‘Ölümümüzden kimse sorumlu değildir’ notu bulunan, boğma sırasında tülbent kullanılan Songül T. ile 2 çocuğunun cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evi didik didik eden polis, 13 torba da delil topladı.



İNTİHAR ŞEKLİ ŞÜPHELİ

Yapılan ilk incelemede sara hastası olan ve sıkça Kur'an okuyan, psikolojik sorunları olduğu da ileri sürülen Songül T.'nin “Cinler üzerime geliyor dayanamıyorum” dediği de belirlendi. Daha önce de intihar girişiminde bulanan Songül T.'nin çocuklarını öldürüp ardından da tülbentle kendi boğazını sıkarak intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken Cinayet Bürosu dedektifleri, olay günü akşam üzeri arkadaşıyla Kahramanmaraş'a giden Salih T.'yi gözaltına aldı.

Cinayet konusunda uzman olan dedektifler, annenin kendi boğazını tülbentle sıkarak intihar etmiş olmasını ‘şüpheli bir durum’ olarak değerlendirdi. Bu nedenle sorguya alınan Salih T.'nin “Olay günü ben arkadaşımla Kahramanmaraş'a gittim. ‘Acil gel’ denilince yoldan döndüm, eşim ve çocuklarımın ölümüyle herhangi bir ilgim yok” dediği öğrenildi.



AĞAÇ DALLARI KIRIKTI

Kilitli kapıyı açmak için ikinci kattaki evlerine yanındaki dut ağacına tırmanarak çıkıp kapıyı açan Songül T.'nin kardeşi Muhammet A., olayla ilgili polislere, eve nasıl girip çıktığını anlattı. Bazen kilitli kalan ya da evde kimse olmadığı zaman dut ağacından tırmanarak ikinci kattaki eve çıktığını açık, pencereden de içeri girdiğini belirten Muhammet A. “Zaman zaman ben böyle eve girerdim dün de böyle içeri girip kapıyı açtım. Ama bu kez dut ağacının bazı dalları kırıktı. Nasıl kırılmış bilmiyorum. Pencere de açıktı” dedi.



KIZIM İŞKENCE GÖRÜYORDU

Kızı ve 2 torununun cenazesini toprağa vermek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alıp Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki evinin karşısındaki camiye getiren baba Nedim A. ise damadının kızını sık sık dövdüğünü ileri sürdü. Kızını da Kozan'a götürmek istediğini ancak eşinin buna izin vermediğini ileri süren Nedim A. “Damadım izin vermeyince ailemle birlikte Kozan'a gittim. Saat 17.30 sıralarında Kozan'dan döndük. Kapıyı açmaya çalıştım içeri giremedik. Ben de küçük oğlumu pencereden içeri soktum. Çocuk içeri girip kapının kilidini açtı. İçeri girdiğimde kızım ile çocuklar ölmüştü. Kızımın eşiyle çok sorunları vardı. Her gün dayak ve işkence görüyordu, çok baskı altındaydı” dedi.



Cinayet Bürosu ekipleri ise Salih T.'nin ‘cinayet şüphelisi’ olarak Adliye'ye sevk edileceğini bildirdi.

