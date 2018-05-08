İntihar için yamaca çıkan kadını polis ikna etti

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, eşiyle tartıştığı gerekçesiyle Tılfındır Tepesi\'nin yamacına çıkıp, atlayacağını söyleyen Gamze Y. (28), polis tarafından ikna edilerek, indirildi.

​Olay, öğle saatlerinde, Tılfındır Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen eşiyle tartıştığı belirtilen Gamze Y., Tılfındır Tepesi\'nin yamacına çıkarak, atlayacağını söyledi. Yamaçtan sarkan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yarım saatlik konuşmasının ardından ikna olan Gamze Y., indirildi.

Eşiyle tartıştığı için yaşamına son vermek istediği belirtilen Gamze Y., sağlık kontrolü için ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.



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