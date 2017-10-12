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İntihar için minareye çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da ailevi sorunları olduğu öne sürülen 33 yaşındaki S

12 Ekim 2017 17:14

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da ailevi sorunları olduğu öne sürülen 33 yaşındaki S.A.Y., caminin minaresine çıkarak intihar etmek istedi. Olay yerine gelen eşi ve polisin çabalarıyla ikna olan S.A.Y., intihardan vazgeçti.
Evli ve bir çocuk babası S.A.Y., bugün saat 12.00 sıralarında, tadilattaki Hasan Efendi Mahallesi Ramazanpaşa Camisi\'nin minaresine çıktı. Minareden kendisini atacağını söyleyen S.A.Y.\'yi görenler, polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, S.A.Y.\'yi indirmek için uğraştı ancak başarılı olamadı. S.A.Y.\'nin atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri ise minarenin alt kısmına hava yastığı açtı. S.A.Y.\'nin inmemesi üzerine polis ekipleri, eşi R.Y.\'ye telefonla ulaştı. Olay yerine gelerek eşinin minarede olduğunu gören R.Y., \"Ne olur aşağıya in. Bak söz veriyorum bir şey yapmayacağız\" diyerek gözyaşı döktü. Uzun süren uğraşlar sonrasında S.A.Y. ikna edildi. Polisin yardımıyla çıktığı minareden aşağıya indirildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.A.Y., emniyete götürüldü.

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