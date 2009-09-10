İntihar için çatıya çıktı, uyukladı

Sivas'ta kaldığı otelin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan ve zaman zaman uyuklayan kişi, polisin 5,5 saat süren çabası sonucu ikna edildi.

Sabah erken saatlerde çıktığı otelin çatısından atlamak isteyen Ali Osman Ö'yü ikna etmeye çalışan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de geldi.



Uzun süre iknaya çalışan polis ekipleri, Öksüz'e su verdi. Polisler tarafından kendisine ikram edilen çayı kabul etmeyen Ali Osman Ö'nün çatıda kaldığı 5,5 saat süresince yorgun düştüğü ve zaman zaman uyukladığı görüldü.



Polis ekiplerince çağrılan psikolog da çatıya çıkarak Ali Osman Ö'yü ikna etmeye çaıştı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Ali Osman Ö, polislerin yanına gelmesine izin verdi. Ayaklarının üzerine basmakta zorlanan Öksüz, kaldığı otel odasına götürülerek, burada bir süre dinlendirildi.



Ali Osman Ö'nün daha sonra ifadesinin daha sonra alınacağı öğrenildi.



Daha önce de Bülent Uygun ikna etmişti



Sivas'ta 2 yıl önce de kaldığı otelin çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunan Ali Osman Ö'yü, olay yerinden otomobiliyle geçen Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun çatıya çıkarak ikna etmişti.



Ali Osman Ö, bu yılın başında da onarıma alınan tarihi Çifte Minareli Medrese'nin minarelerinden birine çıkmış, taşeron iş yaptığı firmanın hak edişini ödemediği iddiasıyla intihar girişiminde bulunmuştu.

