İntihar için çatıya çıktı, uyukladı

Atatürk Caddesi Kepçeli mevkisindeki bir otelde kalan 57 yaşındaki Ali Osman
Ö, işini taşeron olarak yaptığı firmadan alacağı parayı tahsil edemediği
iddiasıyla 6 katlı otelin çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu.
Sabah erken saatlerde çıktığı otelin çatısından atlamak isteyen Ali Osman
Ö'yü ikna etmeye çalışan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken,
olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de geldi.
Uzun süre iknaya çalışan polis ekipleri, Öksüz'e su verdi. Polisler
tarafından kendisine ikram edilen çayı kabul etmeyen Ali Osman Ö'nün çatıda
kaldığı 5,5 saat süresince yorgun düştüğü ve zaman zaman uyukladığı
görüldü.
Polis ekiplerince çağrılan psikolog da çatıya çıkarak Ali Osman Ö'yü ikna
etmeye çaıştı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Ali Osman Ö, polislerin yanına
gelmesine izin verdi. Ayaklarının üzerine basmakta zorlanan Öksüz, kaldığı otel
odasına götürülerek, burada bir süre dinlendirildi.
Ali Osman Ö'nün daha sonra ifadesinin daha sonra alınacağı öğrenildi.
Daha önce de Bülent Uygun ikna etmişti
Sivas'ta 2 yıl
önce de kaldığı otelin çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunan Ali Osman
Ö'yü, olay yerinden otomobiliyle geçen Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun
çatıya çıkarak ikna etmişti.
Ali Osman Ö, bu yılın başında da onarıma alınan tarihi Çifte Minareli
Medrese'nin minarelerinden birine çıkmış, taşeron iş yaptığı firmanın hak
edişini ödemediği iddiasıyla intihar girişiminde
bulunmuştu.