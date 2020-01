İntihar için binaya çıktı, aydınlatma direğine atlayıp kayarak indi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da intihar etmek amacıyla binanın üçüncü katına çıkan 18 yaşındaki Kadir C., polisler iknaya çalışırken, dairenin birkaç metre önündeki aydınlatma direğine atlayıp, kayarak indi. Polis, Kadir C.\'yi ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü.

Özgür Mahallesi\'nde oturan Kadir C., dün saat 22.30 sıralarında bir apartmanın inşaat halindeki 3\'üncü katına çıkarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Kadir C.\'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de binanın altında branda açarak önlem almak istedi. Bu sırada Kadir C., çevredekilere bağırıp, binanın önündeki aydınlatma direğine doğru atladı. Direğe tutunmayı başaran Kadir C., kayarak indi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan genç, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadir C.\'nin bu girişimi, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.



