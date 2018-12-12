İntihar girişimini film gibi izlediler

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ’de inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkan Yasin Altunhan (21), 1,5 saat burada kaldıktan sonra, güvenlik güçleri tarafından ikna edilerek indirildi. İntihar girişimini, çevrede toplananlar cep telefonlarına kaydederek izledi.

Sultangazi’de uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Yasin Altunhan, saat 17.30 sıralarında 50.Yıl Mahallesi’nde inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yasin Altunhan’ın atlama ya da düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak zemine şişme branda açtı. Olayı duyan mahalleli çoluk çocuk sokağa dökülerek olan biteni film izler gibi izleyip cep telefonları ile görüntü çekti. Havanın kararmasına rağmen her dakika artan meraklı kalabalık adeta bir tribün oluşturdu.

Polis, uzun süre uğraşsa da genci ikna edemedi. Bunun üzerine gencin annesi olay yerine çağrıldı. Olay yerine gelen anne oğlunu bir süre boyunca polisle birlikte ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren intihar girişimi Yasin Altunhan’ın ikna edilmesiyle son buldu. Bulunduğu yerden inen Altunhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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