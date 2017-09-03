İntihar girişimini duyup gelen yaralı yakınları hastane önünde kavga etti

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, tüfek ile intihar girişiminde bulunan 20 yaşındaki Hüseyin S. yaralandı. Olayı duyunca hastaneye gelen yakınları bilinmeyen nedenle kavga etti.

Olay, bu sabah Kömür Beldesi\'ne bağlı Bahçe Köyü\'nde meydana geldi. Evde annesi ile tartışan Hüseyin S. tüfekle intihar etmek istedi. Ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan genç, ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin S.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayı duyup hastaneye gelen Sönmez\'in yakınları, bilinmeyen nedenle acil servis önünde tartıştıktan sonra kavga etti. Araçlarındaki sopa ve tekme- tokat kavga eden tarafları, jandarma ve özel güvenlik görevlileri ayırıp sakinleştirdi. Kavgada 2 kişi hafif yaralandı.

FOTOĞRAFLI