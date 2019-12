İntihar girişiminden öğretmen tacizi çıktı

Gümüşhane'de intihara kalkışan lise öğrencisi Y.Ş., eski öğretmeni olan 33 yaşındaki A.T.'nin tecavüzüne uğradığını ileri sürdü.



Gümüşhane Kız Meslek Lisesi pansiyonunda kalan lise 2'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Y.Ş., dün sabah 05.20 sularında sol el bileğini keserek intihar etmek istedi. Ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ş., tedavisinin ardından taburcu edildi.



Y.Ş., polise verdiği ifadede, daha önce öğrenim gördüğü Torul İlçesi Aktaş Köyü İlköğretim Okulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan A.T. (33) ile duygusal ilişki yaşadığını ve öğretmenin tecavüzüne uğradığını iddia etti. Y.Ş., yaklaşık 2 yıldır devam eden ilişkiyi bitirmek amacıyla 16 Ocak 2009 günü A.T. ile buluştuğunu belirterek, ``A.T.'nin otomobiliyle gittiğimiz Pirahmet Köyü'nde dere kenarında konuştuk. Bu sırada bana verdiği meyve suyunu içtiğimi hatırlıyorum. Kendimden geçmişim. A.T., bana otomobilde tecavüz etti. Kimseye söylememem için de beni tehdit etti. Girdiğim bunalım sonucu da intihar etmek istedim'' dedi.



Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen öğretmen A.T.'nin suçlamalar üzerine Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla dün jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki A.T., sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.