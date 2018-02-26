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İntihar girişiminde bulundu, hastanede beyin ölümü gerçekleşti

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, alkollü halde otomobil kullanırken yakalanınca sürücü belgesine el konulan İlker D

26 Şubat 2018 18:41

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, alkollü halde otomobil kullanırken yakalanınca sürücü belgesine el konulan İlker D. (32), jandarma kontrolünden sonra 50 metre uzaklıkta başına dayadığı tabancayı ateşledi. İlker D.\'nin kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti.
Bodrum\'da oto kiralama ve oto yıkama işiyle uğraşan İlker D., dün saat 18.30 sıralarında, Gündoğan Mahallesi\'nde jandarmanın yol kontrolünde durduruldu. Yapılan testte 1,35 promil alkollü olduğu belirlenen ve sürücü belgesini jandarmaya gösteremeyen İlker D., gözaltına alındı. Gündoğan Jandarma Karakolu\'nda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan İlker D., evde unuttuğunu söylediği sürücü belgesini alıp, 1 saat sonra tekrar geldi. İlker D.\'nin, jandarmaya teslim ettiği sürücü belgesine el konuldu. İlker D., jandarmadaki işlemlerinin ardından dışarı çıkıp, yaklaşık 50 metre uzaklıkta, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu.
AİLE, OĞULLARININ ORGANLARINI BAĞIŞLAMAK İSTEDİ
Silah sesini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri geldi. İlker D., ambulansla kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen İlker D.\'nin beyin ölümü gerçekleşti. Aile, doktorlarla görüşüp, beyin ölümü gerçekleşen oğullarının organlarını bağışlamak istediklerini bildirdi.
İlker D.\'nin oto kiralama işi ile uğraşırken, bir süre önce oto yıkama işine de başladığı, bu nedenle borçlanıp, bunalıma girdiği ve tüm bunların üst üste gelmesiyle intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ileri sürüldü.

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