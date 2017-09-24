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İntihar girişimi son anda önlendi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’IN Efeler İlçesi'nde ailevi sorunları olduğu iddia edilen Faysal Öztürk, inşaat halindeki bir binanın 4’üncü katına çıkarak intihar etmek istedi

24 Eylül 2017 22:55

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’IN Efeler İlçesi\'nde ailevi sorunları olduğu iddia edilen Faysal Öztürk, inşaat halindeki bir binanın 4’üncü katına çıkarak intihar etmek istedi. Öztürk’ün bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, genci intihardan kurtardı.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki inşaat halindeki bir binanın 4’üncü katında meydana geldi. Ailevi sorunları olduğunu ileri sürülen 30 yaşındaki Faysal Öztürk, intihar etmek için inşaatın 4\'üncü katındaki demir merdivenlere çıktı. Atlayacağını söyleyen genci farkeden inşaattakig işçilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis gencin yanına giderek intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaieye ekipleri, inşaatın aşağısında olası bir atlama durumuna karşı önlem aldı.
Polisin uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince, hastaneden psikolog istendi, ancak haftasonu olmasından dolayı psikolog bulunamadı. Bu sırada Öztürk’ün bir anlık dalgınlığından yararlanan polis genci zapt etti. Merdivenlerden indirilen genç, emniyete götürüldü. İntihar girişiminde bulunan Öztürk’ün yeni evlendiği, İstanbul’dan yeni geldiği ve şoförlük yaptığı öğrenildi.

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