İntihar ettiği söylenen kızının öldürüldüğünü iddia etti

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde yaşayan Kudret Kırtay, Şanlıurfa\'nın Viranşehir İlçesi\'nde geçen hafta intihar ettiği belirtilen 2 çocuk annesi kızı Eylem T.\'nin canına kıymadığını, öldürüldüğünü ileri sürerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Anne Kırtay, \"Damadım H.T., yaklaşık 1 ay kadar önce Amine K. isimli akrabamızı arayarak, Eylem\'i öldüreceğini söylemiş. Kızımın geleceğe yönelik planları vardı. Kendisi o kadar zulum görmesine rağmen hayat dolu birisiydi. Ben kızımın intihar etmediğini aksine H.T. veya ailesinden biri tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum\" iddiasında bulundu.

Şanlıurfa\'nın Viranşehir İlçesi\'ne bağlı Kurumgazal Mahallesi\'nde geçen 12 Ekim\'de, Eylem T. başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti. İki çocuk annesi Eylem T.\'nin cenazesi, memleketi Diyarbakır\'ın Silvan İlçesi\'nde toprağa verildi.

Anne Kudret Kırtay, kızının intihar etmediğini, eşi H.T. ya da onun ailesinden biri tarafından öldürüldüğünü iddia ederek, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

\'KIZIM ÖLDÜRÜLDÜ\'

Kızının yaklaşık 9 yıl önce H.T.\'ye kaçıp, evlendiğini belirten Kudret Kırtay, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

\"O tarihten itibaren aralarında sorunlar bulunmaktaydı. Eşi tarafından farklı zamanlarda darp edildiğini, hakarete maaruz kaldığını bize söylüyordu. Kızım şiddet gördüğü için sürekli Diyarbakır Silvan\'da bulunan evimize gelirdi. Kızım eşinden ayrılmak istediğini bize söylerdi ancak çocuklarını vermek istemediği için her defasında Viranşehir\'e geri dönerdi. Kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Kızımın psikolojik durumunun iyi olduğunu düşünüyorum. Kızım eşi tarafından aldatıldığını düşünüyordu ve bunu ispatlamak istediği için her seferinde eşi tarafından tehdit ediliyordu. Kızımın eşi tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Öldürülme sebebi de budur.\"

Damadı H.T.\'nin bir akrabalarına kızını öldürüceğini söylediğini iddia eden Kırtay, dilekçesinde, \"Damadım H., kızımdan kurtulmak istiyordu. Damadımın abisi S.T., kızımın ödürüldüğü gün akrabamız olan Amine K. isimli şahsı arayarak Eylem\'in kendini öldürdüğünü söylemiş. H.T. yaklaşık 1 ay kadar önce Amine K. isimli akrabamızı arayarak Eylem\'i öldüreceğini söylemiş. Kızım Eylem\'in geleceğe yönelik planları vardı. Kendisi o kadar zulum görmesine rağmen hayat dolu birisiydi. Ben kızımın intihar etmediğine aksine H.T. veya ailesinden biri tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Bu cinayetin araştırılmasını istiyorum\" dedi.

\'KAYINPEDERİ DE ABLAMI DÖVÜYORDU\'

Eylem T.\'nin kız kardeşi Emine Aslan da ablasının intihar etmiş olabileceğine inanmadığını söyledi. Aslan, \"Ablam Eylem T.\'nin eşi ve ailesi, bize intihar ettiğini söylediler. Biz de bunu çok iyi biliyoruz ki onu eşi, ailesi ve bütün köy ablamı öldürdüler. Ablamın cenazesini Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'ndan aldık. Ablamın eşinin tüm erkek akrabaları oraya gelmişti. Hiçbiri konuşmuyordu, hiçbiri ağlamıyordu, hiçbiri üzülmemişti. Onların yaptığı belliydi, biz sorduğumuzda inkar ediyorlardı, \'Kardeşimiz yapmadı\' diyorlardı. Biz ablamın cenazesini aldığımız doktorla görüşmek istedik. Doktor korkmuş bir şekilde bizimle görüşmek istemedi. Biz oraya gittiğimizde savcı arabasına binip gitti. Oradaki erkek akrabaların bize gözdağı vermek için orada beklediklerini düşünüyoruz. Biz oradan sadece ablamın cenazesini alıp geldik. Silvan\'da defnettik. Ablamın bir sürü sorunları vardı. Ablam kaçarak gitmişti, kandırılmıştı, vaatler verilmişti. Gittikten sonra o da kandırıldığını anlamıştı fakat utandığı için geri dönmedi, orada yaşamaya başladı, çocukları oldu\" diye konuştu.

Ablasının eşi ve kayınpederi tarafından sürekli dövüldüğünü ileri süren Emine Aslan, \"Sopayla, kabloyla dövdüğünü, her gün işkence yaptığını söylüyordu. \'Çocuklarım için katlanıyorum\' diyordu. Buraya gelip gittiğinde, hep sorunlarından söz ederdi. Biz de gitme dememize rağmen, \'Çocuklarım için gideceğim\' diyordu. Kayınbabasıyla birlikte oturduğu için kayınbabası bile onu dövüyordu. Bir keresinde, kayınbabası çocuğunu dövünce engellemeye çalıştığı sırada, kayınbabası da onu dövdüğünü söylemişti. Daha önce de ablamın kocası bizim bir akrabayı telefonla arayarak onu öldüreceğini söylemişti. Bunları telefonda söylemişti, zaten biz bu telefon kayıtlarının da çıkarılmasını istiyoruz. Ne kadar inkar etse de ağzıyla itiraf etmiş, saklayamaz. Gerçek neyse ortaya çıkacaktır. Gerekirse mezarı açıp, yine otopsi yaptıracağız\" dedi.



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