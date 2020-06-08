İntihar ettiği iddia edilen askerin ailesinden suç duyurusu: Bileklerinde bağlama, vücudunda darp izleri vardı

Babaeski’de intihar ettiği iddia edilen asker Mustafa Araz’ın Kağızman'da yaşayan ailesi, cinayet şüphesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baba Hasan Araz, çocuğunun vücudunda darp izlerinin bulunduğunu anlatarak "Öldürüp, oraya attılar" dedi. Ailenin avukatı da askeri yetkililerin çelişkili ifadeler verdiğini söyledi.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bulunan 1’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Hava Savunma Füze Komutanlığı’nda askerlik yapan 23 yaşındaki Mustafa Araz 12 Mayıs günü öldü. Araz’ın önce kayıp olduğuna dair bildirim yapıldığını sonra bir metruk binanın duvarının dibinde bulunduğu ve intihar ettiği bilgisi verildiğini aktaran ailesi, suç duyurusunda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Kars’ın Kağızman ilçesinde yaşayan Araz ailesi, olayla ilgili sorumluların ortaya çıkarılması için “kasten öldürme”, “işkence” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları ile Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi. Baba Hasan Araz, otopsi işleminin ardından oğlunun cenazesini gördüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Çenesinde derin bir yarık vardı"

“Çocuğun hiçbir sıkıntısı yoktu. Akşam bizi aradı, ertesi gün komutanları aradı, hastaneye götürdüklerini söylediler. Hastaneden ulaşamadıklarını söylediler. Ben de aradım ulaşamadım. Ertesi gün bana haber verdiler. Cenazeyi bir binanın arkasında bulduklarını söylediler. Hastaneye uzak, sapa bir yerdeydi. Şüphemiz; öldürdüler, götürüp oraya koydular. Birileri tarafından öldürülmüş yani. Bileklerinde, ellerinde bağlama izi vardı. Bağlamışlardı. Yüzünün her tarafında morluklar, darp izi vardı. Savcı da öyle yazmış. Kalçasında her tarafından darp izi vardı. Çenesinde derin bir yarık vardı. Yine sırtında aşırı morluklar vardı. Oğlumun, darp ile öldürüldüğünü düşünüyorum. Arkadaşları ile konuştum sıkıntısı olmadığını söylediler.”

Avukat Parlak: Fizik kurallarına aykırı

Araz ailesinin avukatı Cesim Parlak, askeri yetkililerin verdikleri ifadelerde çelişkilerin bulunduğunu söyledi. Avukat Parlak, Araz’ın hastaneye kaldırıldığında sadece giriş çıkışının kameralara yansıdığını söyledi. Hastanede yattığı söylendiği ünite ile öldüğü iddia edilen metruk binaya giderken bir kayıt olmadığını ifade eden Parlak, Araz’ın hastaneye ambulans ile sevk edildiğine dair yazılı hiçbir kaydın olmadığını ifade etti.

11 Mayıs’ta Bölük Astsubayı’nın Araz’ın babasını aradığını ve “Çocuğundan haberin var mı? Kayıp” dediğini aktaran Parlak, astsubayın daha sonra tekrardan arayarak, “Sonra arıyorlar ve çocuğunuzu bulduk, inşaatta intihar etmiş” dediğini paylaştı. Cenazenin bulunduğu yerin metruk bir yer olduğuna dikkati çeken Parlak, “Ceset, Babaeski Devlet Hastanesi’ne 2 kilometre uzaklıkta metruk bir AVM’nin arka duvarının dibinde bulunuyor. 15 metre yükseklikten atlayarak intihar eden kişinin, duvarın dibine yapışık bir biçimde düşmesi temel fizik kurallarına aykırı. Yine, Mustafa’nın cansız bedeni sırt üstü bulunuyor. Yüksekten atlayan bir kişinin sırt üstü kalması da imkânsız” dedi.

"Askerler adım adım takip etti"

Babaeski’ye savcıya dilekçeyi sunmak ve görgü tanıkları ile görüşmek için gittiklerinde adım adım askerlerce takip edildiğini belirten Parlak, “Hatta, Tuğgeneral Ercan İlhan, savcı ile yapılan görüşme dahil bir çok yerde bizzat bulunmuş. Bu durum, küçük bir ilçedeki soruşturmanın sağlıklı yapılamayacağı endişesi yaşamamıza neden oluyor. Öte yandan, halen olay yeri çevresi ile ilgili kamera kayıtları alınmamış” diye konuştu.