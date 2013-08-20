'İntihar etti' denilen askerin ailesi: Oğlumu sırtından vurdular



Şırnak'ın Uludere ilçesinde askerliğini yaparken Ramazan Bayramı'nın ikinci günü intihar ettiği iddia edilen er Muharrem Ali Al olayı ile ilgili CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu ve ailesi basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de birçok askerin şehit olduğunu, çok sayıda askerin de "intihar" adı altında can verdiğini savunan Mustafa Moroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Narlıdere'de yaşayan ve Şırnak'taki görev yerine 9 gün önce teslim olan, bayramdan bir gün önce ailesi ile bayramlaşan, evlenmeye hazırlanan bir gencin intihar etmesi mümkün değil. Ben kendisini tanırım. Ölmeden bir gün önce annesi ile görüşüyor, ertesi gün sabah saatlerinde intihar ettiği iddia ediliyor. Büyük ihtimalle annesiyle yaralı halde iken görüştürüldü. Atışın hangi mesafeden yapıldığı anlaşılamıyor. Olay kapatılamayınca askeri tören yapılıyor. Herkes bilir ki intihar eden askerlere askeri tören yapılmaz. Komutan aileye 'Oğlunuzun katilleri bulunacak' diyor. Kim bu katiller?"

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2002 ve 2012 yılları arasındaki şehit sayısını 560, intihar sayısını ise 967 olarak açıkladığını da aktaran Mustafa Moroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TSK'da her yıl 100'e yakın sayıda intihar var. Milli Savunma Bakanı, intiharların nedenini sorduğumuzda, 20-24 yaşları arasında intihar olaylarına sık rastlandığını söylüyor ama orduda bu oran 2,5 kat fazla. Bu olaylar araştırıldığında intihar olmadığı ortaya çıkacak ya da intiharların nedeni anlaşılacak. Bunu istemiyorlar. Şırnak'ta katledilen Muharrem Ali Al olayının peşini bırakmayacağız, bunu bir sembol olarak ele alacağız."

'Silah G3 değil'

Moroğlu, G3 tüfeği ile hiç kimsenin kendini öldüremeyeceğini öne sürerek, "Bu olayı hangi silahın yaptığı bellidir, bu silah G3 değildir. İntihar olduğunu iddia eden adam bunu bir denesin. Bu iktidar Türkiye'yi yönetmeye devam ettiği sürece, kanunsuz emirlerini dinleyen asker, polis ve yargıçlar adalete uymadığı sürece çok acı çekeceğiz. O gün görev yapanların konuşmalarının ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

'Oğlumu yediler'

Toplantı boyunca ağlayan Muharrem Ali Al'ın annesi Ejlal Al ise oğlu öldürülmeden 1 gün önce telefonla görüştüklerini dile getirdi. Oğlunun kısık sesle konuştuğunu anlatan Al, şunları söyledi:

"Yaralı olup olmadığını sordum, iyi olduğunu söyledi. Ona ulaşamazsam bir komutanının numarasını verdi. Bize ertesi gün kimse sabahtan arayıp bilgi vermedi. Polisler eve gelip araştırma yaptı. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Kim bu olayı yaptıysa ortaya çıksın. Başka anneler ağlamasın. Benim çocuğum neden kendini vursun? Benim çocuğumu yediler. Kınayla gönderdiğim oğlumu yağlı kurşunla aldım."

'Sırtından vurdular'

Oğlunun ölümü ile ilgili Vatan gazetesine konuşan baba İsmet Al da şunları söyledi: “Usta birliğine teslim olduktan 4 gün sonra vuruldu. Olay saat 10.18’de olmuş. Tam 9 saat sonra bize haber verdiler. Bir gün önce konuştuk. Sesi çok neşeliydi. O gün sabah önce evimize polis geldi, bir bilgi vermedi, yer tespiti yaptı. Akşam saatlerinde ise Jandarma geldi. Oğlumun yemekhanede intihar ettiği söylendi. Taziye için gelen komutanla birliğindeki komutanın ifadeleri farklıydı. Muharrem Ali’nin silahı karnına dayayarak kendini vurduğunu söylediler. Ailesi olarak sırtından vurulmuş olabileceğini düşünüyoruz.”