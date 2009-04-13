İntihar etmekten söz eden çocukları dikkate alın

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektör Yardımcısı ve Psikiyatri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aytekin Sır, ebeveynlerin sık sık intihar etmekten söz eden çocukları ile yakından ilgilenmesi ve bu konuda profesyonel destek alması gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. Sır, intihar düşüncesinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirterek, anne babaların çocuklarında intihara eğilim olduğunu fark ettikleri zaman hiç vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerektiğini bildirdi.



Belirgin bedensel ruhsal ve toplumsal gelişmelerin görüldüğü çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlik çağındaki gençlerin mutluluğu yakalayabilmek için farklı arayış ve beklentilere girebildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Sır, şöyle dedi:



''Günümüzde hayat standartları değişti. Gelir seviyesindeki artış nedeniyle insanların alım gücü de arttı. Buna bağlı olarak eskiden yılda bir veya iki kere alınabilen giysi veya oyuncaklara artık çocuklar ve gençler yılın her döneminde kolaylıkla ulaşabiliyor. Yılda bir veya iki kez kıyafet satın alınabilirdi. Alındığında da çocuklar sevinirdi. İnsanların artık istedikleri ürüne kolayca ulaşabiliyor olması, o eşyaları; eskiden alındığı zaman sevinilen, mutlu olunan bir obje olmaktan çıkardı.''



Prof. Dr. Sır, gençlerin mutluluğu yakalayabilmek için farklı arayış ve beklentilere girebildiğini kaydederek, gençlerin kimi zaman uyuşturucuya ve marjinal arkadaş gruplarının içerisine dahil olduğunu, kimi zaman da günü birlik yaşantılarla mutlu olmaya çalıştığını bildirdi.



'Değişimler dikkate alınmalıdır'



Prof. Dr. Sır, gençlerin sıkıntılı ruh halinin çoğu zaman depresyona dönüşebildiğine de dikkati çekerek, bu durumun erken dönemlerde saptanmasının tedaviyi kolaylaştırdığını söyledi.



İnsanın duyguları ile yaşayan bir varlık olduğunu, bu nedenle de çevreden, hayattan ve olaylardan çabuk etkilendiğini vurgulayan Prof. Dr. Sır, şunları söyledi:



''Gençler çevrelerindeki olaylardan çabuk etkileniyor. Bu etkileşime bağlı olarak meydana gelen sıkıntılı ruh hali ile çocuklar ve gençler sık sık intihardan söz ediyorsa bu düşünce hafife alınmamalıdır. Çocuğunuzun sizinle iletişimi, arkadaş çevresi değişmişse ve çocuk farklı gruplarla arkadaşlık yapmaya başlamışsa, gece gözleri kızarmış bir şekilde eve geliyorsa, daha çok para harcıyorsa, en küçük bir sıkıntı yaşaması halinde intihardan söz ediyorsa, bu değişimler dikkate alınmalıdır. Ebeveynler sık sık intihar etmekten söz eden çocukları ile yakından ilgilenmeli ve bu konuda profesyonel destek almalıdır. Anne babalara önerimiz çocuklarına arkadaşça yaklaşmaları, çocuklarını yargılamadan ve suçlamadan iletişim kurmalarıdır. Çocuk böylece ailesini arkadaşı gibi görmeye başlar ve yaşadığı her sıkıntıyı büyük boyutlara ulaşmadan rahatlıkla ailesi ile paylaşır.''



(AA)

