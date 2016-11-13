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Yaşam

İntihar etmek isteyen kadını son anda kurtardı!

"Kim olsa aynı şeyi yapardı"

13 Kasım 2016 19:35

Antalya'da 40 metre yükseklikteki falezlerden denize atlamak isteyen 24 yaşındaki Serenay Y.’yi, olay yerinde bulunanlardan Veysel Ocak adlı genç havada kemerinden ve kolundan tutarak kurtardı.

DHA'da yer alan habere göre, herkesin dehşet dolu bakışları arasında, arkadaşı Celal Toprak’ın da yardımıyla genç kızı ölümün kıyısından alan Veysel Ocak, "Kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.

Muratpaşa İlçesi Yavuz Özcan Parkı’na saat 06.00 sıralarında gelen Serenay Y., saat 08.30 sıralarında falezlerin uç noktasına kadar giderek ağlamaya başladı. Genç kızı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Çağrı üzerine olay yerine aynı anda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Önlem için falezlere çekilen tel örgü yüzünden ekipler genç kızın bulunduğu bölüme geçemedi. Teller, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek geçiş yolu açılmaya çalışırken, Serenay Y.’nin dua edip kendisini falezlerden sarkıttığını gören çevredekilerden Veysel Ocak, tel çitin üzerinden atlayarak diğer tarafa geçti.

Veysel Ocak, kendisini boşluğa bırakan Serenay Y.’yi son anda kemerinden ve kolundan tutmayı başardı. Ocak, yardımına gelen arkadaşı Celal Toprak’la birlikte Serenay Y.’yi yukarı çekerek kurtardı.

Bulunduğu yerden güvenli bölgeye alınan Y., polis ekiplerince hazır bekletilen ambulansa konuldu. Burada sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra Serenay Y., polis merkezine götürüldü.Genç kızı ölümün kıyısında alan Veysel Ocak, "Tam atladığı sırada gözümü kararttım ve kemerinden tuttum. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.

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