İntihar etmek için aslan kafesine girdi!

Şili’nin başkenti Santiago’da bulunan hayvanat bahçesindeki aslan kafesine giren intihara meyilli bir adam, kafesteki biri dişi biri erkek iki aslanın ölümüne sebep oldu.

Sputnik'in haberine göre, cumartesi günü Metropolitan Hayvanat Bahçesi’nde gerçekleşen olayda, 20’li yaşlarında genç bir adam, üzerindeki kıyafetleri çıkardı ve dini sloganlar atarak aslanların bulunduğu kafese girdi. Çevrede bulunanların korkulu bakışları altında bir süre kafese giren adamla ilgilenmeyen aslanlar ise sonrasında saldırganlaştı.

​AP’ye konuşan hayvanat bahçesinin müdürü Alejandra Montalva, genç adamın ziyaretçi bileti alarak hayvanat bahçesine girdiğini düşündüklerini belirterek, biri dişi biri erkek olan aslanların ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ancak ellerinde hızlı etki eden sakinleştiriciler olmadığı için uygulamaları gereken prosedürün bu olduğunu kaydetti.

Yerel medyada adının Franco Luis Ferrada Roman olduğu açıklanan 20 yaşındaki adamın durumunun hastaneye getirildiğinde kritik olduğu ve ancak dün akşam itibariyle hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.