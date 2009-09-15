İntihar etmeden önce helallik istedi

Çorum'da tekstil işiyle uğraşan ve bir süre önce iflas ettiği öğrenilen genç, av tüfeğiyle intihar etti.



Alınan bilgiye göre, konfeksiyonculuk yapan ve borçları nedeniyle zor günler geçirdiği öğrenilen Serkan Güngör (30), Almanya'da yaşayan halasının Bahabey Caddesi Özmercan Sitesi A Blok'taki boş evine gitti. Burada yakınlarına bir mektup yazan Güngör, annesini telefonla arayarak helallik istedi. Ardından başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek canına kıydı.



Olay sonrası ailesi ve apartman sakinleri Serkan Güngör'e ulaşmaya çalıştı. Evin kapısı açılarak içeri girildiğinde ise gencin cansız bedeni bulundu. Acı haberi alarak apartmana gelen Güngör'ün yakınları güçlükle sakinleştirildi. Bir yakını ise, "Yanıma gelerek bana sarılmış ve ağlamıştı. Ben nereden bilirdim vedalaştığını. Gencecik yaşta canına nasıl kıydı" diyerek gözyaşı döktü.



Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından evli ve bir çocuk babası Güngör'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Çorum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada gencin ardında bıraktığı mektubun içeriği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Polis, mektuba ve olayda kullanılan av tüfeğine el koydu.



İntihar eden Serkan Güngör'ün Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek'in yeğeni olduğu bildirildi. Güngör'ün cenazesi merkez Sarimbey köyünde toprağa verilecek.



Site sakinleri ikinci intiharla sarsıldı



Bahabey Caddesi'nde bulunan Özmercan Sitesi sakinleri bir ayda iki intihar olayıyla sarsıldı. Serkan Güngör'ün Özmercan Sitesi A Blok'ta intihar ederek canına kıymasından yaklaşık bir ay önce sitenin B Blok'un da oturan Cem S. (30) isimli genç de 8. kattan atlayarak intihara teşebbüs etmişti. Bir araba üzerine düşerek ağır yaralanan Cem S., Çorum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

