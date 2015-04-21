İntihar eden uzman çavuş internette mermi resimleri paylaşmış

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan jandarma uzman çavuş Yasin Tosun silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Tosun'un 15 Nisan'da sosyal paylaşım sitesinde mermi fotoğrafı paylaşması ve mesajı dikkat çekti.

Yaşamını yitiren uzman çavuşun cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Bekar olan ve bir süredir sorunları olduğu belirtilen Tosun'un cenazesinin bugün memleketi Sivas'a gönderileceği ve Ulaş ilçesine bağlı Bostankaya köyünde

toprağa verileceği kaydedildi.

İnternetteki paylaşımı

İntihar eden 23 yaşındaki uzman çavuş Yasin Tosun'un 15 Nisan'da sosyal paylaşım sitesinde 8 adet tabanca mermisini paylaşarak, 'Çok basitti aslında olacak' yazması dikkat çekti.

Bir intihar da Bolu'da

Öte yandan, Bolu 2'nci Komando Tugayı'ndan görevli 24 yaşındaki uzman çavuş Kürşat Ziya Kocazeybek, evinde kafasına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan Kürşat Ziya Kocazeybek, görevli olarak Hakkari'ye gönderildi. Tedavi için Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne sevk edilen asker arkadaşına refakat eden Kürşat Ziya Kocazeybek, bir süre arkadaşının yanında kaldıktan sonra Bolu'da bulunan evine geldi.

Uzman çavuş olan arkadaşlarıyla aynı evi paylaşan Kürşat Ziya Kocazeybek evde kimsenin olmadığı bir sırada kafasına dayadığı beylik tabancasını ateşleyerek intihar etti. Eve gelen arkadaşları uzman çavuşu yatakta kanlar içerisinde buldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, Garnizon Komutanlığı'nda görevli subaylar da eve gelerek bilgi aldı.

Kocazeybek'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.