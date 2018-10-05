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İntihar eden tekne kaptanı toprağa verildi

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, baba evinin arkasındaki ormanlık alanda çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle intihar eden tekne kaptanı Bayram Ç

05 Ekim 2018 14:50

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, baba evinin arkasındaki ormanlık alanda çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle intihar eden tekne kaptanı Bayram Ç. (42), toprağa verildi.
Evi Dalaman\'da olan, evli, 1 çocuk babası Bayram Ç., geçen 3 Ekim\'de Fethiye\'nin kırsal Karacaören Mahallesi\'ndeki baba evine gitti. Akşam, anne ve babası ile hasret gideren Bayram Ç., daha sonra evdeki tüfeği alarak ava çıktı. Ancak akşam eve dönmemesi üzerine merak eden yakınları aramaya çıktı. Bayram Ç., baba evine 200 metre mesafedeki ormanlık alanda kanlar içinde ölü bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandama ekipleri Bayram Ç.\'nin çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle intihar ettiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Bayram Ç.\'nin cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Bayram Ç.\'nin burada yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi Karacaören Mezarlığı\'nda öğlen kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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