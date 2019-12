İntihar eden rektör için tören düzenlendi

T24 - Erzincan'daki lojmanında intihar eden Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap için cenaze töreni düzenlendi. Törene 5 bin kişi katıldı.





Rektörlük bahçesindeki törene, Erdoğan Büyükkasap'ın eşi Gülten, kızı Nisa, oğlu Çağrı Büyükkasap ve yakınları ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Vali Abdulkadir Demir, Belediye Başkanı Yüksel Çakır, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ergüder Topbaş, Erzincan milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Erol Tınastepe, Erzincan Üniversitesi personeli ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.



Tören, Rektör Prof. Dr. Büyükkasap'ın cenazesinin bulunduğu ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutun, polis memurlarının omuzlarında Rektörlük binasına getirilmesiyle başladı.



Cenaze tören alanına getirilirken Büyükkasap'ın kızı ile bazı öğretim üyelerinin ağladığı görüldü.



Daha sonra, kürsüye çıkan Büyükkasap'ın oğlu Çağrı Büyükkasap, kendisinin de babası gibi olmak istediğini söyledi.



Büyükkasap, "(Babamı kürsüde izlerken "bir gün kürsüye çıkacağım, akıcı konuşacağım ve herkes beni dinleyecek) diyordum. Şu an kürsüdeyim ve herkes beni dinliyor. Gerçekten ilginç. Babam bana nasıl baba ise sizlere de öyle babaydı" diye konuştu.



Babası ile her akşam telefonla görüştüğünü ve kendisine projelerini anlattığını ifade eden Büyükkasap, "Bazen ben sıkılıyordum. "Baba yeter, proje proje" diyordum. O sürekli 'kafamda şu, bu var' diyordu. 'Baba niye' diye soruyordum. O da bana 'vatan, millet hizmet bekler" derdi" şeklinde konuştu.





Özcan: "Hocamızın aniden gidişi bizi rahatsız etti"



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da Rektör Büyükkasap'ın çok çalışkan birisi olduğunu belirterek, "Erdoğan Büyükkasap'ın YÖK'teki sicili çok temiz" dedi.



Özveriyle çalışan Büyükkasap'ın yolsuzluğu ve hatası olduğunu düşünmediğini dile getiren Özcan, "YÖK'te kendisiyle ilgili herhangi bir husus yoktur. Şikayet de gelmemiştir. İnsanların onu bahane ederek hocamız hakkında bazı düşüncelere sahip olmasını da istemem. Son derece temiz bir sicili vardı, YÖK'te. Böyle güleryüzlü, başarılı ve fevkalade iyi olan bir hocamızın aniden gidişi bizi son derece rahatsız etmiştir" dedi.



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da Büyükkasap'ın, kendisi, ailesi ve yakınlarını bile ihmal edercesine Erzincan Üniversitesi'ni hayata geçirmek için gece gündüz çalıştığını ifade etti.



Büyükkasap döneminde Erzincan Üniversitesi'nin büyük bir gelişme kaydettiğini ifade eden Yıldırım, "Eserleri ortada. Fakülte sayısı iki katına, Meslek Yüksek Okulu sayısı da iki katına, öğrenci sayısı da iki katına çıktı. 3 senede bunlar oldu. Hocamızın, çok daha büyük projeleri vardı. Yıllarca yurt içi ve yurt dışında kendi uzmanlık alanında yaptığı çalışmaları Erzincan'da hayata geçirmek için azim ve kararlılıkla çalıştı. Ekibine, yerine göre ağabeylik, arkadaşlık yaptı" diye konuştu.





"Büyükkasap'ı Erzincanlı hiçbir zaman unutmayacak"



Vali Abdulkadir Demir de Rektör Büyükkasap'ın son derece sevecen ve güleryüzlü, çalışkan ve işini bilen bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti.



Erdoğan Büyükkasap'ın Erzincan'dan erken ayrıldığını dile getiren Vali Demir, " Erzincan ve Erzincan insanı için 'sıra dışı kentin sıra dışı insanları' olarak bahsederdi. Biz de diyoruz ki; sıra dışı üniversitenin sıra dışı rektörü Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap'ı Erzincanlı hiç bir zaman unutmayacak, her zaman takdirle hatırlayacaktır" diye konuştu.



Erzincan Üniversitesi'ndeki törenin ardından, Büyükkasap'ın cenazesi Terzibaba Camisi'ne kadar omuzlarda taşındı. Büyükkasap'ın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.