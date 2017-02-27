İntihar eden imzacı akademisyenin mektubundan: PKK sempatizanlığıyla suçlandım, dekanla konuştum ama...

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirisine imza attığı gerekçesiyle sözleşmesine son verilen Çukurova Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mehmet Fatih Traş'ın intihar etmeden önce kaleme aldığı mektup ortaya çıktı. Traş, mektupta, "Fakülte kurulunda hocalardan birinin Beşiktaş’taki TAK saldırısından hareketle Türkiye’nin çok hassas günler geçirdiğini, benim Barış İçin Akademisyenler bildirgesinde imzamın olması müsebbibi ile PKK sempatizanı olduğumu ve dolayısıyla bu üç ders için yapılan görevlendirilmelerin iptal edilmesi gerektiğini önerdiğini öğrendim" diyor.

BirGün’ünden Meltem Yılmaz'ın haberine göre, Dr. Traş bir hocasına yazdığı mektupta söz konusu kararla ilgili olarak şunları söylüyor:

"Dekan ile yaptığım görüşmede iddianın ispata muhtaç olduğunu, hakkımda açılmış hiçbir dava ve soruşturma olmamasına rağmen dönemin bitimine üç hafta kala alınan bu karar gelecekte başka üniversitelere yollayacağım kadro başvurularında beni çok zor duruma düşüreceğini söylesem de bir sonuç alamadım"

Mektupta şu ifadeler yer alıyor:

Hocam merhabalar yeniden

Hatırlayacağınız gibi birkaç hafta önceki mesajlaşmamızda fakülteden üç ders için görevlendirme aldığımı, bu yolla hem fakülte ile bağımı koruyup hem de ders verme deneyimi kazandığımı ifade etmiş idim.

Ancak geçen hafta olan fakülte kurulunda hocalardan birinin Beşiktaş’taki TAK saldırısından hareketle Türkiye’nin çok hassas günler geçirdiğini, benim Barış İçin Akademisyenler bildirgesinde imzamın olması müsebbibi ile PKK sempatizanı olduğumu ve dolayısıyla bu üç ders için yapılan görevlendirilmelerin iptal edilmesi gerektiğini önerdiğini öğrendim. Buna cevaben Dekan’ın konuyu Rektörlük’e sorduğunu, Rektörlük’ün ise benim fakültedeki görevlendirmemi sakıncalı bulduğunu söylediğinive gerekeni yapması için Dekanlık’a telkinde bulunduğu bilgisini edindim.

Sonuç olarak gerekçesi ‘görülen lüzum üzerine’ olan bir fakülte yönetim kurulu kararı ile derslerim elimden alındı. Dekan ile yaptığım görüşmede iddianın ispata muhtaç olduğunu, hakkımda açılmış hiçbir dava ve soruşturma olmamasına rağmen dönemin bitimine üç hafta kala alınan bu karar gelecekte başka üniversitelere yollayacağım kadro başvurularında beni çok zor duruma düşüreceğini söylesem de bir sonuç alamadım.