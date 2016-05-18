İntihar eden hayvan hakları aktivisti Gönül Şahin için anma sofrası kurulacak

Hayvan hakları aktivisti Gönül Şahin geriye bir mektup bırakarak Avcılar sahilinde yaşamına son verdi. Şahin’in de katkıda bulunduğu Bombalara Karşı Sofralar ekibi bugün kurulacak sofralarını ona adadı. Şahin’in mektubunun da okunacağı sofra bugün 19.00’da Galatasaray Lisesi önünde kurulacak.

Hayvan hakları aktivisti Gönül Şahin, İstanbul Avcılar'da sahilde yaşamına son verdi. Geriye bir mektup bırakan Şahin "Varlığınız ile birlikte yarattığınız ‘TANRI’nızı reddetiğimi belirtiyorum" ifadelerini kullandı.

Avcılar sahilinde kayalıklarda cansız bedeni bulunan Şahin'in yapılan incelemelerde suda boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Bombalara Karşı Sofralar ve Lojman İşgalevi çalışmalarında aktif rol alan Gönül Şahin'in cansız bedeni Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gönül Şahin’in mektubu ise şöyle:

"Kimsenin yine anlamayacağı, ardına ‘güçlüsün, bu kaçış’ vs. sözler sıralayacağı sonun bir tekrarı benim için.

İnsanlarınızı, dünyanızı, varlıklarınızı kısacası tüm yarattıklarınızı yok edemeyeceğim için yok olmayı deniyorum bir kez daha. Bu sefer gerçekten bir son olmasını umuyorum.

Ardımdan saçma sapan ritüellere girişilmemesi için bir kez daha dünyanız, varlığınız ile birlikte yarattığınız ‘TANRI’nızı reddetiğimi belirtiyorum. Dünyada yaşanan bunca zulme Tanrınızla birlikte göz yumup bana nefes almak için yer bırakmadınız. Oynayamadan ölen çocukların, işkenceyle yaşamı geçen hayvanların, dünyaya tahammül edemeyip gidenlerin varamadığı, olmayan yerde yok olmak tek isteğim. Tanrınızı en azından buna bulaştırmayın! "

Şahin, sevenleri tarafından Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı’nda toprağa verilirken, arkadaşları bugün mektubunun da okunacağı sofrayı 19.00’da Galatasaray Lisesi önünde kuracak.