T24 LogoT24 Logo
Gündem

İntihar eden gencin evinde ikinci kez siyanür alarmı (2)

ŞÜPHELİ MADDEYİ AFAD EKIPLERI ALDI Antalya'da 'Siyanür kullandım, yaklaşmayın' notu bırakarak intihar eden Sercan Ç

09 Şubat 2018 00:16

ŞÜPHELİ MADDEYİ AFAD EKIPLERI ALDI
Antalya\'da \'Siyanür kullandım, yaklaşmayın\' notu bırakarak intihar eden Sercan Ç.\'nin evinde bulunan tozu almak için akşam saatlerinde gelen AFAD ekipleri, şüpheli madde ve elbiseleri çanta ile delil poşetine koydu. Ekipler, büyük titizlikle evden çıkardıkları şüpheli maddeyi, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şüpheli maddenin bulunduğu poşet, polis ekip otosuna konularak Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü. Şüpheli madde daha sonra incelenmek üzere Çevre İl Müdürlüğü\'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MADDEYİ AFAD EKIPLERI ALDI AntalyaSercanAFADEkiplerKonyaaltıEmniyet MüdürlüğüFatih Polis MerkezineMüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24