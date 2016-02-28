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Kültür-Sanat

İntihar eden eşcinsel profesörün hayatı film oluyor

Ramachandra Siras, eşcinsel olduğu öğrenilmesinden sonra okuldaki görevinden kovulup intihar etmişti

28 Şubat 2016 22:27

Hindistan’da eşcinsel ilişki yaşarken videoya alınan, bu olayın basına düşmesi sonucunda, Aligarh Müslüman Üniversitesi’ndeki Modern Hint Dili Bölüm Başkanlığı görevinden kovulan ve bir süre sonra ofisinde intihar eden 64 yaşındaki profesör Ramachandra Siras'ın hayatı film oluyor.

Gzone’un haberine göre, Modern Hintce Profesörü Ramachandra Siras, ofisinde ölü bulunmadan kısa süre önce eşcinsel ilişkiye girerken videoya kaydedilmiş ve bu videosunun ana akım medyaya düşürülmesi sonucunda Aligrah Müslüman Üniversitesi’ndeki görevinden kadro dışı bırakılmıştı. Profesörün hayatını bu şekilde sonlandırması Hindistan’da büyük yankı uyandırırken, ödüllü Hint yönetmen Hansal Mehta son filmi Aligarh’da Profesör Siras’ın hayatını beyaz perdeye taşıdı.

Başrollerini Manoj Bajpayee’nin üstlendiği film, basın gösterimi sonrasında Hint basınından övgüler alırken, filmin eşcinsellikten çok insan hakları ile ilgili olduğu konusunda hemfikir oldu.

Filmin fragmanı şöyle:

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